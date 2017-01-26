DİTİB'le işbirliğini soruşturma sonucu belirleyecek

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Almanya'daki faaliyetleriyle ile ilgili tartışmalar sürerken, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer, örgütün Almanya'da casusluk faaliyetleri yürüttüğüne dair iddialara rağmen işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Schmeltzer'in DİTİB ile ilgili incelemenin tamamlanmasını bekleyeceği ancak örgütle ilgili iddiaların doğruluğu halinde Kuzey Ren Vestfalya hükümetinin gerekli adımları atacağı" belirtildi. Bakan Schmeltzer, "DİTİB'in Ankara'yla arasında mesafe koyduğuna dair somut adımlar atması gerektiğini" belirtti.

Uyum Bakanı Schmeltzer DİTİB'in Diyanet İşleri Başkanlığı ile finansal işbirliğini de sonlandırması gerektiğini söyledi.

DİTİB ait camilerinde görevli bazı imamların Fethullah Gülen yapılanması hakkında Ankara'ya bilgi notları göndermesinin ortaya çıkması "casusluk” suçlamalarına yol açmıştı. Federal Savcılık, DİTİB'deki söz konusu casusluk iddiaları ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Schmeltzer soruşturma kapsamında bu imamların söz konusu faaliyetleri için DİTİB'in sorumlu olup olmadığı ve eğer varsa sorumluluk derecesi de ortaya konmuş olacak. Uyum Bakanı soruşturmaya paralel olarak Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin de bu konuda incelemelerde bulunacağının ve iddiaları araştıracağının altını çizdi.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin haberinde Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ile okullarda İslam din derslerinde yaptıkları işbirliğini askıya alma niyetinde olduğu iddia edilmişti.

Gazetenin haberinde, karar öncesinde Yeşiller partili Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Eğitim Bakanı Sylvia Löhrmann'ın Federal Başsavcılığın konuyla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamlamasını beklenmesi yönündeki tutumunun SPD'nin eyalet meclis grubunda kabul görmediği belirtildi. Ancak SPD'li politikacılar Yeşillerin eyalet yönetiminde bir koalisyon tartışmasından kaçındığını aktardı.

İmamlar geri çağrıldı iddiası

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, DİTİB imamlarının 28 kişi ve 11 kurum hakkında casusluk yaptığını açıklamış, devlet okullarında din bilgisi eğitimi veren beş öğretmenin isminin de casusluk listesinde çıktığını bildirmişti. Bakanlığın açıklamasında, imamların bu beş öğretmen hakkında açık bir şekilde muhbirlik yaptığı kaydedilmişti. Söz konusu imamların DİTİB camilerine gelen Gülen yanlılarının Ankara'ya ihbar ettiği iddia ediliyor.

Alman basınında DİTİB'in Aralık ayı ortasında adı casusluk iddialarına karışan iki imamını olası bir soruşturmanın önüne geçmek için Türkiye'ye geri çağırdığı iddiaları yer almıştı.

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DW/dpa/KNA, MK/BD