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Dünya
Deutsche Welle

DİTİB'e Almanya'da yetişmiş imam

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'nin (DİTİB) Baden Württemberg Eyalet Birliği, bünyelerindeki imamların Almanya’da yetişmesine sıcak baktıklarını belirtti.

07 Eylül 2016 21:25


Heilbronner Stimme gazetesine konuşan Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) Württemberg Eyalet Birliği Başkanı Erdinç Altuntaş, “Orta vadede imamların Almanya'daki üniversitelerde öğrenim görmesinden yanayız. Tahmin ediyorum on, on beş yıl içinde bünyemizdeki camilerde Alman üniversitelerinde öğrenim görmüş imamlar yer alacak.“ dedi.

Ancak bunun gerçekleşmesi için mali imkanların da belirleyici olduğunu vurgulayan Erdinç Altuntaş, maddi kaynak sağlanması açısından yasalar önünde dini cemaat olarak kabul edilmeleri gerektiğini dile getirdi.

“Türkler Almanya'ya bağlı“

Erdinç Altuntaş, Almanya'da yaşayan Türklerin bağlılığına değinerek, “Biz Türkler bu ülkeye sadakat gösteriyoruz ve bir çoğumuz yeni memleketini burada buldu. Sorun şu; bazıları hala kendini kabul edilmiş hissetmiyor. Türk soyadı olduğundan, başvuru yaparken, ev ararken dezavantajlar yaşıyorlar. Eğer bağlılık bekleniyorsa, biz de bize eşit davranılmasını istiyoruz. Türk ya da Müslüman olduğumuz için mağdur olmak istemiyoruz“ dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ağustos ayında Almanya'da yaşayan Türklere Almanya'ya sadakat göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

DİTİB Baden Württemberg Eyalet Birliği Başkanı Erdinç Altuntaş son dönem DİTİB'e yönelik eleştirilere de cevap verdi. Altuntaş, Türkiye'den gelen imamların Ankara tarafından gönderilmediğini savundu. Altuntaş, iddia edildiği gibi imamlardan Türkiye'deki yaşanan gelişmelerde taraf olmaları bu yönde kendilerini ortaya koymalarının beklenmediğini söyledi.

DİTİB'e Türk hükümetine yakın olduğuna dair eleştiriler yöneltiliyor. Son olarak pazartesi günü Kuzey Ren Westfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı'na yakın olduğu ve “tarafsızlığının yetersiz olması” gerekçesiyle DİTİB ile proje bazında işbirliğini bitirdiğini duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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