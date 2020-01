DİTİB: Özoğuz her zaman davetlimizdir

Aydan Özoğuz güvenlik gerekçe gösterilerek, iftar davetinin geri çekilmesine tepki göstererek, ‘DİTİB'in radikallere karşı net bir duruş sergileme ve kararın Ankara'dan yönlendirildiği iddialarını çürütme fırsatını kaçırdığını’ belirtti. DİTİB’in Kuzey Almanya Sorumlusu Sedat Şimşek’e daveti geri çekme kararını ve kendilerine yönelik eleştirileri sorduk:

DW Türkçe: Sedat Bey Almanya'nın Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz'u Çarşamba günü Hamburg'da düzenleneniftar yemeğine davet etmiştiniz. Ermeni soykırımı karar tasarısına ‘evet' diyen Özoğuz'a davetinizi geri çektiniz? Bunu hangi gerekçeyle yaptınız?

Şimşek: Bizim için değerli bakanımızla her zaman sağlıklı ve güvenli bir ortam içinde iftar yapmak, özellikle Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir şekilde iftar yapmak çok önemli. Ancak maalesef cemaatimizin haricinde derneklerimizin haricinde bazı aşırı grupların tepkilerini göstereceğini öğrendikten sonra güvenlik açısından bizim de tereddütlerimiz meydana geldi. Ve bu konuları değerlendirdikten sonra güvenliğin sağlanmasının daha önemli olduğu kanaatine vardık. Bu yüzden maalesef üzülerek ki cemaatimiz de bu duruma çok üzüldü, Aydan hanıma verdiğimiz davetiyeyi geri çekmek mecburiyetinde kaldık. Yani tamamıyla güvenlik açısından alınmış bir karar.

DW Türkçe: Güvenlik gerekçesi derken elinizde belli bir delil var mıydı, bir olay mı olacaktı? Nasıl bir risk vardı?

Şimşek: Şimdi bu hususta hem telefonlardan olsun hem de cemaatimiz içinde, insanlarımızdan bize gelen bilgileri değerlendirdik, gözden geçirdik. Yani bilhassa iftara bir iki saat kala orada büyük bir kalabalığın toplanacağını, hanımefendiye sloganlar atılacağını ve belki de yumurtaların, taşların atılacağını sağlam kaynaklardan öğrendik. İnsanlarımızdan içimizden gelen bilgilerden öğrendik. Tabiî ki biz bunu aynı zamanda polis ile de istişare ettik ve netice olarak programımızın tehdit altında kaldığı kanaatine vardık. Dolayısıyla böyle acı bir karar verme durumunda kaldık. Cemaatimiz açısından herhangi bir sıkıntı yoktu, güzel büyük bir istek vardı. Ancak cemaatimiz haricindeki gruplar tarafından sıkıntılar vardı.

DW Türkçe: Devlet Bakanı Aydan Özoğuz koruması ile gelebileceğini de belirtmiş. Önlem alınamaz mıydı? Çünkü Özoğuz basına yaptığı açıklamada, DİTİB'in radikallerle arasına mesafe koyma şansını kaybettiğini söyledi.

Şimşek: Biz kendi cemaatimiz içinde bütün önlemleri aldık ancak dışarıdan gelen bazı konular veya aşırı gruplar olunca önlem almak bizim için daha zor oluyor. Şimdi radikaller meselesine gelince biz DİTİB olarak, kurum ve teşkilat olarak radikallere, aşırı gruplara karşı her zaman sağlam bir duruş sergilemişiz. Ve bu sağlam duruşumuzu da ilerde sergilemeye devam edeceğiz. Yani bizim bu radikallere karşı olan tutumumuz konusunun Aydan hanımın iftarımıza gelip gelmemesiyle bir alakası yok. Aydan hanım iftarımıza gelebilseydi de radikallere karşı olan tutumumuzu devam ettireceğiz. Gelemedi davetimizi geri çekme mecburiyetinde kaldığımız için ama buna rağmen radikallere karşı olan duruşumuzu devam ettireceğiz.

DW Türkçe: Ermeni tasarısına evet diyen devlet bakanıAydan Özoğuz'a Türk hükümetinin tepki göstermesi nedeniyle daveti geri çektiğiniz yönünde eleştiriler de geliyor. Türk hükümetinin etkisi oldu mu kararınızda?

Şimşek: Evet bu hususta eleştiriler de sık sık geliyor ancak şunu da söyleyebiliriz ki Türk hükümetinin bu hususta herhangi bir etkisi olmadı. Çünkü biz DİTİB Kuzey Almanya Teşkilatı olarak Hamburg'daki gelişmeleri, buradaki güvenlik meselesini göz önünde bulundurduk ve nihai olarak da DİTİB Köln merkezimiz ile istişare ettik ve en sonunda kurum olarak bir ortak görüşe vardık. Bu hükümet ile alakası olan bir konu değil.

DW Türkçe: Az önce siz de belirttiniz Aydan Özoğuz'a ve diğer Türk kökenli milletvekillerine Ermeni tasarısına evet demeleri nedeniyle cemaatinizden de tepkiler geldi. Bu konuda bundan sonraki tavrınız nasıl olacak? Milletvekilleri ile iletişiminiz nasıl olacak?

Şimşek: Bu konuda milletvekilleri ile iletişimimiz daha sıkı olacaktır diye düşünüyoruz. Ancak şunu da söylememiz gerekiyor; tabii ki cemaatimiz, insanlarımız bu konuda dargınlar ve üzgünler. Özellikle Türk asıllı olan milletvekillerimizin bu hususta daha fazla hassas davranmaları gerektiğine inanıyorlar. Ama bu böyle olmadı. Bir bakıma tarihimize bir iftira atıldı diyebiliriz. İnsanlarımız ve cemaatimiz üzgün ve dargın. Ama bu şunu gösteriyor; demek ki ileride biz siyasilerimize, milletvekillerimize daha çok sahip çıkmamız gerekiyor ki onlar bizi daha iyi anlayabilsinler, biz de onları daha iyi anlayabilelim. Biz burada irtibatımızı koparmayacağız, aksine ilişkilerimizi daha da çok güçlendireceğiz.

DW Türkçe: Sayın Özoğuz'u bir başka iftar yemeğine yeniden davet etmeyi düşünüyor musunuz?

Şimşek: Aydan Özoğuz hanımefendiye geçtiğimiz yıllarda da davetimiz olmuştur, her zaman iftar programlarımıza katılmıştır. Biz de büyük bir memnuniyetle karşılamışızdır. İleride de tabii ki her zaman hanımefendi bizim davetlimizdir ve teşrif ettiklerinde de her zaman sevineceğiz.