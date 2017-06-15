DİTİB, Köln’deki terör karşıtı gösteriye katılmayacak

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), çarşamba akşamı yaptığı yazılı açıklama ile Almanya'daki bazı Müslüman grupların radikal İslamcı teröre karşı cumartesi günü Köln'de düzenleyeceği gösteriye katılmayacağını duyurdu. Karara gerekçe olarak organizatörlerle ön görüşmelerin yapılmamış olması gösterildi. Ayrıca açıklamada, Ramazan'ın 22'inci gününde oruçlu insanlardan güneş altında saatlerce gösteri yapılmasını talep etmenin makul olmaması hakkında organizatörlerle istişare imkanı bulunamadığı bildirildi.

DİTİB'den yapılan açıklamada ayrıca "Müslümanlardan terör karşıtı protesto düzenlenmesi" taleplerinin yetersiz olduğu eleştirisi yapıldı. Bu talebin Müslümanları damgaladığı, uluslararası terörü Müslümanlara, onların cemaat ve camiilerine indirgeyerek yanlış bir mesaj verdiği bildirildi.

DİTİB "teröre karşı ortak ve güçlü bir mesaj vermenin" önemini vurgularken "Söz konusu gösterinin organizasyon biçimini reddettiğini" duyurdu. DİTİB ayrıca Almanya"daki tüm camilerinde yarın teröre karşı ve barış taraftarı ortak bir cuma hutbesi okunacağını bildirdi.

DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa, geçen haftalarda cumartesi günü yapılması planlanan gösteriye destek verdiğini açıklamış ancak henüz ön görüşmelerin yapılmadığına dikkat çekmişti.

Barış Yürüyüşü'nün organizatörleri

Terörü protesto etmek için 17 Haziran Cumartesi günü Köln'de yapılması planlanan Barış Yürüyüşü, İslam konusunda uzman Lamya Kaddor ile barış aktivisti Tarek Mohamed tarafından düzenleniyor. Gösteri için yapılan çağrılarda Müslümanların teröre ve şiddete karşı olduğunu göstermenin hedeflendiği vurgulanıyor.

Köln merkezli Liberal İslam Birliği adlı derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Kaddor, "Londra ve Manchester'daki saldırıların, IŞİD'in masum insanları öldürdüğü İslam dünyasına yönelik terörün yaşandığı bu dönemde açık ve görünür bir şekilde barıştan yana tavır koymak ve şiddeti savunan İslamcılık ve İslamcılarla araya sınır çizmenin" önemli olduğunu vurguluyor.

Barış Yürüyüşü'ne yaklaşık 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Gösteriyi Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi ve aralarında Göç ve Uyumdan Sorumlu Federal Devlet Bakanı Aydan Özoğuz'un da olduğu birçok Alman siyasetçi de destekliyor.