DİTİB imamlarına yönelik casusluk soruşturması kapatıldı

Almanya'da Gülen yapılanmasına yakın olan kişiler hakkında Ankara'ya bilgi aktardığı iddia edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı imamlar hakkında yürütülen soruşturma kapatıldı. Toplam 19 imam hakkında yaklaşık 10 ay önce soruşturma başlatılmıştı.

Karlsruhe'deki Federal Savcılık'tan bugün konuyla ilgili yapılan açıklamada yedi şüpheli hakkında, yargılamadaki engeller nedeniyle soruşturmanın kapatıldığı bildirildi. Bu kişiler hakkında savcılığın tutuklama talebinin Federal Adalet Mahkemesi'nin hâkimleri tarafından ağır şüphe görülmediği gerekçesiyle reddedildiği belirtildi. Bu kişilerin Almanya'yı terk etmiş olmaları ve nerede olduklarının bilinmemesi nedeniyle haklarında dava açılmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Casuslukla suçlanan diğer yedi kişi hakkında ise kuvvetli suç şüphesinin yetersizliği nedeniyle soruşturmanın kapatıldığı belirtildi. Yapılan aramalarda yazılı belgeler, veri dosyası ve iletişim araçları ele geçirilmesine rağmen, bunların analizi sonucunda şüphelilerin Gülen yapılanmasına yakın olduğu iddia edilen kişiler hakkında bilgi aktardığına dair yeterli kanıt bulunamadığı ifade edildi.

Açıklamada beş şüpheli hakkında da delil yetersizliği nedeniyle soruşturmanın kapatıldığı kaydedildi. Bu kişilerin Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'na Gülen yapılanması hakkında genel bilgiler içeren raporlar sunduğunun tespit edildiği belirtildi. Ancak bu raporların genel bilgiler içerdiği belirli kişileri hedef almadığını ifade edildi. Ayrıca bu kişilerin, "Diyanet'in verdiği bu görevi yerine getirmemeleri halinde, Türkiye'deki devlet birimleri tarafından yoğun baskıya maruz kalmaktan kaygı duyduklarının” tahmin edildiği dile getirildi.

MİT soruşturması sürüyor

Federal Savcılık tarafından açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) çalışanlarının Almanya’da Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğu iddia edilen kişiler hakkındaki casusluk faaliyetlerine yönelik soruşturmanın ise sürdürüldüğü vurgulandı.

Geçen yılın sonunda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gülen yapılanmasının yurt dışı faaliyetleri ve yapılanması hakkında 38 farklı ülkede din görevlileri aracılığıyla istihbarat raporları hazırladığı ortaya çıkmıştı. Konunun Alman basınına yansıması üzerine DİTİB imamların bu konuda raporlar hazırladığı iddialarını önce reddetmiş, bundan birkaç gün sonra ise imamların bilgi topladığını teslim etmişti. Federal Başsavcılık tarafından ise 18 Ocak 2017 tarihinde soruşturma başlatılmıştı. Almanya'da DİTİB'e bağlı yaklaşık 900 cami bulunuyor.

DW/AFP/dpa, JD/BD

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