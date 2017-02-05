DİTİB imamları Alman yargısına başvurdu

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesinde Almanya’da görev yapan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında işten çıkartılan imamlar konuyu Köln İş Mahkemesi'ne taşıdı. Welt am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre iki imam sözleşmeye uygun işten çıkarılmadıkları gerekçesiyle DİTİB'e karşı dava açılması talebinde bulundu. Mahkemenin sözcüsü başvuruların yılsonunda yapıldığını ve ilk sözlü oturumun Mart ayında yapılacağını kaydetti.

15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından geçen sonbaharda DİTİB bünyesinde çalışan birçok imamın işine son verilmiş ve söz konusu imamlar Türkiye'ye geri çağırılmıştı.

Türkiye'deki imamlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirmesiyle 5 yıl süre için Almanya'ya gönderiliyor. Gazetenin haberine göre DİTİB avukatı Mehmet Günet davacılarla DİTİB arasında doğrudan bir iş sözleşmesi bulunmadığı gerekçesiyle "Bu yüzden söz konusu davaların başarılı olma şansı yok" şeklinde konuştu.

DİTİB'e casusluk suçlaması

Öte yandan Kuzey Ren-Vestfalya ve Aşağı Saksonya'da güvenlik birimleri, DİTİB'e bağlı imamların Türkiye'ye Gülen yapılanması sempatizanlarını bildirdiği iddiasını araştırıyor.

DİTİB Dış İlişkiler Başkanı Zekeriya Altuğ hafta içinde imamlara yönelik casusluk suçlamalarıyla ilgili kendi içlerindeki soruşturmanın tamamlandığını belirtmiş, sonucun birkaç gün içinde açıklanacağını kaydetmişti. DİTİB'e bağlı imamların 10-15 vakada Gülen yapılanmasına yakın kişileri Ankara'ya bildirdiğini söyleyen Altuğ, Almanya'da DİTİB'e bağlı 900 cemaatin olduğu göz önüne alındığında, bu rakamın düşük kaldığını söyleyen Altuğ DİTİB'in kurulduğu günden beri siyasi açıdan tarafsız olduğunu savunmuştu.

Almanya'daki DİTİB'e bağlı 900 cemaatin çoğunluğunu Türkler oluşturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı çalışmalarını Başbakanlığa bağlı olarak yürütüyor. DİTİB'e ait camilerde görevli bazı imamların Gülen yapılanması hakkında Ankara'ya bilgi gönderdiğinin ortaya çıkması "casusluk” suçlamalarına yol açmıştı.

DİTİB, Almanya'daki bazı imamlarının Gülen yandaşları ile ilgili Ankara'daki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bilgi ilettiğini doğrulayarak, bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirtmişti. Federal Savcılık, DİTİB'deki söz konusu casusluk iddiaları ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında bu imamların söz konusu faaliyetleri için DİTİB'in sorumlu olup olmadığı ve eğer varsa sorumluluk derecesi araştırılıyor.