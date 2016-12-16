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Dünya
Deutsche Welle

DİTİB casusluk iddialarını araştıracak

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), camilerinde görev yapan imamların Türk hükümeti için casusluk yaptığına ilişkin iddiaların araştırılacağını duyurdu. DİTİB geçen hafta bu iddiaları reddetmişti.

16 Aralık 2016 00:46

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden (DİTİB) Perşembe günü yapılan yazılı açıklamada, Almanya'daki camilerde görev yapan imamların Fethullah Gülen yanlılarına ait bilgileri Türk hükümetine aktardıklarına dair iddiaların "titiz ve şeffaf” bir şekilde araştırılacağı belirtildi. Açıklamada, "kim görevini kötüye kullanırsa, bunun sonuçlarına katlanır” ifadesi kullanıldı. Merkezi Köln'de bulunan DİTİB'in açıklamasında ayrıca, "Birlik olarak gereken önlemlerin alınacağı ve atılması gereken adımlar hakkında istişarede bulunulacağı” belirtildi. Açıklamada, bunlar "ciddi iddialar” olarak nitelendirildi.

Ancak DİTİB tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Alman basınında yer alan bu iddialar reddedilerek, gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti. Ayrıca, bu tür "gerçek dışı” haberlerin DİTİB'in imajını zedelemek için basında yer aldığı dile getirilmişti.

Alman basınında çıkan haberlerde ise DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan imamların Türk istihbaratı ve ilgili kurumlar için çalıştıkları, Fethullah Gülen yanlıları hakkında bilgiler aktardıkları belirtilmişti. Türk basınındaki haberlerde de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli ülkelerde cami görevlileri aracılığıyla Gülen yanlıları hakkında istihbarat bilgileri topladığı iddia edilmişti.

Bu iddialar üzerine Yeşiller Partisi Alman Meclis Grubu, İçişleri Komisyonu'na bir önerge sunarak, federal hükümetten DİTİB imamlarının Türk istihbaratı lehine yürüttüğü faaliyetler konusunda bir rapor vermesini talep etmişti.

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne bağlı camilerde görev yapan imamlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Almanya'ya gönderiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/KNA, JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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