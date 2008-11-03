Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şimdi işten değil, dişten artırmanın zamanı" dedi.



Hisarcıklıoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nca düzenlenen "Dünyada Yaşanan Ekonomik Kriz ve Türkiye'ye Etkileri" konulu konferansta, küreselleşme ile baş gösteren şişirme fiyat politikalarının artık son bulduğunu belirtti.



Krizle beraber paranın değerini bulduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, dünya piyasalarında dolaşan paranın azaldığını, paranın değerinin yükseldiğini söyledi.



Hisarcıklıoğlu, "Bu dönemde sektörlerimizin borçlanmaya dikkat etmesi gerekli. Mal sattığımız pazarlar bizden ürün almaz oldu. Bu, bazı sektörlerimizin daralmasına neden olacak. Belirtileri otomotiv sektöründe baş göstermiş durumda. Yalnız bu krizin şöyle bir getirisi oldu. Şişirme hammadde fiyatları gerçek değerlerine ve aşağılara çekildi. Örneğin 140 dolara ulaşan ham petrol varil fiyatı şu an 70 dolar seviyelerine gerilemiş durumda. Bu sayede ithal ettiğimiz bazı ürünlerin maliyeti düşmüş olacak ve cari açığımız azalacak" dedi.



Hisarcıklıoğlu, yaşanan krizden Türkiye'nin etkilenmemesi için uygulanan maliye politikasının sürdürülmesi gerektiğini de ifade ederek, "Mali disiplin sayesinde devletin borç alma durumu yok. Yakında yerel seçimler olacak. Seçim diye fazladan kesenin ağzını açmamak lazım. Yerel seçimler risk olmamalı" diye konuştu.



"Yenilikler yapmalıyız"



Esnaf ve sanayicinin vade ve borçlanmalarını iyi ayarlamaları gerektiğini, alacak ve vereceklerin denge içinde olmasının önemli olduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dövize güvenmeyerek borçların TL üzerinden olmasına dikkat etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz dönemde kredi imkanları kıt ve maliyetli olacaktır. Şimdi işten değil dişten artırmanın zamanı" ifadesini kullandı.



Ortaklık kültürünün de geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Aynı işi yapanlar birlikte olmalı, aksi halde global şirketler karşısında varlık sürdürmek imkansız olacak. Krizden korunmak ve büyümek için kurumsallaşmalıyız, markalaşmalıyız ve de yenilikler yapmalıyız" şeklinde konuştu.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konferans öncesi Toprak Holding A.Ş.'ye bağlı fabrikalarda çalışan işçiler ile görüştü.



Yaklaşık 1 aydır fabrikaları kapalı bulunduğundan paralarının ve işlerinin olmadığını anlatan işçiler, "iş ve aş istediklerini" söylediler.



Konferansa alınmadıklarını da ifade eden işçileri Hisarcıklıoğlu içeri davet etti.



Hisarcıklıoğlu, ülke içerisinde bir kesim ağlarken kimsenin gülemeyeceğini belirterek, sözlerini, "Herkes aynı gemide. İşçi kardeşim ağlıyorsa benim de içim kan ağlar. Çalışanlarımız işlerini ve iş yerlerini seviyorlar. Bu olumlu bir zihniyet değişikliği. Bunun güzel sonuçlar getireceğine inanıyorum" diye tamamladı.





