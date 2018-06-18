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Ekonomi

Disney'nin 21st Century Fox teklifine nakit eklemesi bekleniyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Haziran (DHA) – Dünyanın önde gelen medya şirketi Disney’nin, ABD merkezli 21st Century Fox şirketini satın almak için sunduğu teklifine nakit eklemesi bekleniyor

18 Haziran 2018 19:53

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Haziran (DHA) – Dünyanın önde gelen medya şirketi Disney’nin, ABD merkezli 21st Century Fox şirketini satın almak için sunduğu teklifine nakit eklemesi bekleniyor.
Disney’in teklifine nakit ekleyeceğine ilişkin savlar, ABD merkezli telekomünikasyon ve medya şirketi Comcast’in Fox film stüdyoları, Naitonal Geographic, FX, Star TV ve Sky, Endemol Shine Group ve Hulu’da olan hisseleri dâhil olmak üzere şirkete yaptığı 65 milyar dolarlık nakit teklifinden günler sonra ortaya çıktı.
Disney, Fox ile şirketin varlıklarını satın almak için 52.4 milyar dolara anlaşmıştı fakat söz konusu teklif piyasada değer kazanarak 55.5 milyar dolara ulaştı.

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