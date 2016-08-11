Disneyland’da şüpheli paket paniği

Paris’teki Disneyland, yakınlardaki bir tren istasyonunda bulunan şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi.
Görgü tanıkları bölgede çok sayıda polis ve asker bulunduğunu söylerken, tren istasyonunun güvenlik çemberine alındığı açıklandı.
Asıl adı Euro Disney olan eğlence parkı, Paris’in yaklaşık 30 kilometre doğusundaki Marne-la-Vallee’de bulunuyor.
Fransa’daki güvenlik önlemleri, Bastille Günü’nde Nice’te meydana gelen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yüksek düzeye çekilmişti.