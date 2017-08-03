DİSK'ten İzmir Büyükşehir önünde protesto

Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu (DİSK), İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkartılan 50 işçiye destek vermek amacıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşün sonunda yapılan basın açıklamasında, "Çıkartılanlar işe iade edilene kadar mücadeleye devam edileceğiz" dendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilere destek vermek amacıyla Birinci Kordon’da bir araya gelen DİSK üyeleri, arkadaşlarının tekrar işlerine geri dönmesini isteyerek yürüyüş düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşte gruptakiler "İş, ekmek, adalet yoksa barış da yok", "Direne direne kazanacağız", "İşçiler işlerine geri dönsün" sloganları atarak İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.

Burada işçiler adına basın açıklamasını okuyan DİSK Genel-İş 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, şöyle dedi:

“Adalet için, ana muhalefet partisinin genel başkanının başlatmış olduğu yürüyüş, toplumun hemen her kesiminin sahiplendiği bir mücadele oldu. Biz işçiler de konfederasyonumuz DİSK öncülüğünde ‘Adalet işçinin alın teri halkın ekmeği’ diyerek bu mücadeleyi işyerlerimize, mahallelerimize taşıdık. Bu açıklamayı yapmamızdaki sebep, haksız, hukuksuz bir biçimde 50’ye yakın arkadaşımızın işten çıkartılmasıydı. Belediye, işten çıkarma sebebi olarak verimlilik ve performansı gösterdi. Bu işten çıkarmalar anayasa ve kanunlara aykırı bir biçimde gerçekleştiriliyor. İşçilerin hakkını araması suç değildir. O yüzden sokakta hep birlikte haykırıyoruz: ‘Hak, hukuk, adalet’ diyoruz.”

Eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.