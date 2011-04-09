-DİSK'TEN İDO TEPKİSİ İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bünyesinde çalışan işçileri ve bu hizmetlerden yararlanan İstanbul halkını mağdur eden her türlü müdahaleye karşı örgütlü seslerini yükseltmeye devam edeceklerini bildirdi. Görgün, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, belediyenin yaklaşık 5 milyar TL'ye ulaşan borçlarını ödemek için İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Sanayi ve Ticaret AŞ'nin satışı için ihale sürecini başlattığını savundu. Görgün, ihaleden bir gün önce İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan adına DİSK olarak uyarılarını yaptıklarını, bu ihale sürecinin, belediyenin merkezi vesayet altında sermaye gruplarına çıkar ve kar sağlayacağını, kentsel rantları yaygınlaştıracağını, belediyelerin borcunu halkın alın teri ile ödetmenin bir yolu olduğunu dile getirdiklerini kaydetti. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde dün gerçekleştirilen ihalede Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu'nun 861 milyon dolar vererek, ihaleyi kazandığını hatırlatan Görgün, açıklamasında şunları kaydetti: ''Bir kez daha belediye eliyle sermaye sahipleri kazandı ve bir kez daha İstanbul halkı nezdinde Türkiye halkı kaybetti. Çünkü ortaya çıkan bu tablo, sadece belediye hizmetlerinin sunumu ile ilgili değildir. Bu tablo özelleştirme sonrası daha da yaygınlaşması kolaylaşacak taşeronlaşma ile de ilgilidir. İstanbul halkını alternatifsiz bırakmakla ilgilidir. Gelecekte güvencesizlik, kuralsızlık başta olmak üzere bizlerin neleri beklediğiyle ilgilidir. İDO'nun özelleştirilmesi süreci, belediye ve şirket arasında bitmiş olabilir, ancak İDO bünyesinde çalışan işçileri ve bu hizmetlerden yararlanan İstanbul halkını mağdur eden her türlü müdahaleye karşı örgütlü sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.''