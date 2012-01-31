-DİSK'ten "sendikal haklar" eylemi ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, işkolu istatistikleriyle ilgili, ''Türkiye için sendikal hak ve özgürlüklerin alt sınırı bellidir. Anayasa'nın 90. maddesi ile bu sınır ILO sözleşmeleridir. Bu sınırın altına inilmesi, hukuka ve anayasaya aykırıdır'' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanan DİSK üyeleri, bir süre çeşitli sloganlar attı. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, burada yaptığı konuşmada, işçilerin bir süredir tehdit altında olduğunu, sendikal hakların ve özgürlüklerin kısıtlanması için yoğun çaba harcandığını savundu. İşkolu istatistikleri yayınlanırsa sadece 12 sendikanın toplu sözleşme yapabileceğinin ve DİSK'in hiçbir sendikasının barajı aşamayacağının söylendiğini anlatan Görgün, bu durumdan sadece DİSK etkilenecekmiş gibi bir hava yaratılmaya çalışıldığını öne sürdü. Bakanlar Kurulunda bekletilen Toplu İş İlişkileri Yasa Taslağının, Türkiye'nin uymakla yükümlü olduğu ILO sözleşmelerine aykırı olduğunu savunan tek örgüt olduklarını belirten Görgün, taslağın, üyelik ve istifada noter şartı dışında olumlu bir değişiklik getirmediği, grev hakkı başta olmak üzere birçok yönden eskisinden daha olumsuz düzenlemeler içerdiği iddiasında bulundu. Sorunun sadece grev ve toplu sözleşme hakkının kısıtlanmasıyla sınırlı olmadığını, kıdem tazminatı hakkının da kaldırılmasına zemin hazırladığını ileri süren Görgün, şunları kaydetti: ''Önümüze iki seçenek konulmuştur. 'Ya bu yasa taslaklarını kabul edeceksiniz, ya da sizi üyeleriniz adına toplu sözleşme yapmaktan men edeceğiz' denilmektedir. Hodri meydan, buyurun açıklayın istatistiklerinizi. Türkiye için sendikal hak ve özgürlüklerin alt sınırı bellidir. Anayasanın 90. maddesi ile bu sınır ILO sözleşmeleridir. Bu sınırın altına inilmesi, hukuka ve anayasaya aykırıdır. Bu sınırın altına inilmesi, Türkiye işçi sınıfının haklarının sermayenin eline teslim edilmesidir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ne sendikal hak ve özgürlüklerimizden ne de kıdem tazminatımızdan vazgeçeceğiz.'' Görgün, DİSK olarak, üyelikte ve istifada noter şartının, işkolu ve iş yeri barajlarının, grev yasaklarının kaldırılmasını, kıdem tazminatı haklarının korunmasını, kuralsız, güvencesiz, esnek çalışmanın yaygınlaştırılmasından vazgeçilmesini istediklerini söyledi. Tayfun Görgün, bu hedefler doğrultusunda mücadelelerine devam edeceklerini bildirdi. Eyleme, bazı sivil toplum örgütleri, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ile milletvekilleri de destek verdi.