T24 LogoT24 Logo
Gündem

DİSK'te genel kurul gergin başladı

DİSK yeni yönetiminin belirleneceği olağanüstü genel kurul gergin başladı

06 Nisan 2013 14:30

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) yeni yönetiminin belirleneceği olağanüstü genel kurulu açılışına delege olmadıkları bildirilen bir grubun eylemi gerginlik yarattı.

Beşiktaş'taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde DİSK yeni yönetiminin belirleneceği olağanüstü genel kurul gergin başladı.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’na bağlı bir grup, olağanüstü genel kurul yapılacağı salona alınmadıkları gerekçesiyle slogan atmaya başladı. DİSK delegesi olmadıkları gerekçesiyle kurulun bulunduğu salona alınmayan grup, programın yapıldığı salonun kapılarını yumrukladı. DİSK üyeleri tarafından salona girmeleri engellenen grup, bir süre görevlilerle tartıştıktan sonra içeri girerek slogan atmaya devam etti.

ETİKETLER

diskgenel kurul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24