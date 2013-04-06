DİSK'te genel kurul gergin başladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) yeni yönetiminin belirleneceği olağanüstü genel kurulu açılışına delege olmadıkları bildirilen bir grubun eylemi gerginlik yarattı.

Beşiktaş'taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde DİSK yeni yönetiminin belirleneceği olağanüstü genel kurul gergin başladı.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’na bağlı bir grup, olağanüstü genel kurul yapılacağı salona alınmadıkları gerekçesiyle slogan atmaya başladı. DİSK delegesi olmadıkları gerekçesiyle kurulun bulunduğu salona alınmayan grup, programın yapıldığı salonun kapılarını yumrukladı. DİSK üyeleri tarafından salona girmeleri engellenen grup, bir süre görevlilerle tartıştıktan sonra içeri girerek slogan atmaya devam etti.