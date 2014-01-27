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Dünya
Deutsche Welle

Diskoya kabul edilmeyen Türk’e tazminat

Hannover’de göçmen kökenli erkeklerin istenmediği bir disko, Türk kökenli bir müşteriye 1000 euro tazminat ödemeye mahkûm edildi.

27 Ocak 2014 22:23


Yerel mahkeme, disko işletmesini ayrımcılıktan suçlu buldu. İki yıl önce olayın yaşandığı gece göçmen kökenli görünüme sahip olmayanların diskoya kabul edildiğine dikkat çekildi. Mahkeme, disko işletmesini Türk kökenli müşteriye 1000 euro tazminat ödemeye mahkûm etti.

Mahkeme ayrıca işletmeyi, gelecekte zorlayıcı nedenler olmaması halinde, davacıyı diskoya kabul etmekle yükümlü kıldı. İşletme yetkilisi, bundan sonra kabul sorunu konusunda Otel ve Diskolar Birliği ile işbirliği yapacağını ifade etti.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi (ADS) yöneticisi Christine Lüders,”Yargıç, kapıdaki görevlilerin insanların göçmen kökenli olmaları nedeniyle geri çevrilemeyeceğini açıkça ifade etmiş oldu” şeklinde konuştu. Lüders, bunun disko kapısı ya da spor salonlarında her gün dışlanmaya maruz kalan genç insanlar için önemli bir sinyal olduğunu kaydetti.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi verilerine göre, 2006 yılından bu yana diskolara kabul sırasında 164 ayrımcılık vakası tespit edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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