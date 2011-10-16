'Disko'dan son dehşet hikâyesi

T24 - Er Uğur Kantar'ın askerde 'disko' denilen disiplin koğuşunda ölümünün ardından, Tekirdağ Malkara'da 95. Zırhlı Tugay'da 2009-2010 yılları arasında askerlik hizmeti yapan G.H. dehşet verici iddialarda bulundu.



Radikal gazetesinin haberine göre; Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na dilekçe yazarak ‘disko’da yaşadıklarını anlatan G.H., ihtiyaç duyulması halinde komisyona detaylı bilgi verebileceğini belirtti.

Lağıma soktular



Şikâyet dilekçesindeki iddialara göre G.H. askerlik yaptığı süre içinde içtimaya yetişememek, başka bir bölüğün komutanıyla konuşmak ve cep telefonu bulundurmak gerekçeleriyle disiplin koğuşuna gönderildi. Gardiyanlık yapan erler copla dövdükleri G.H.’yi içi lağım dolu bir kuyuya soktu. 10 dakika lağım fareleriyle birlikte kuyuda bekletilen G.H.’nin üzerine hortumla su tuttular.

‘İntiharı düşündüm’



G.H.’nin aktardığı diğer kötü muamelelerse şöyle:



“Gardiyanların canı sıkılınca uzun eşek oynuyorduk. Yatan hep biz oluyorduk. Olanca ağırlıklarını vererek üzerimize atlıyorlardı. Belimiz kırılacak gibi oluyordu. ‘Safta toplanın ve gökyüzüne bakın’ emri veriyorlardı. Onlar ‘dur’ demeden durursan sabaha kadar süründürüyorlardı. Mecburen zıplıyor ve bayılana kadar ‘yıldız topluyorduk’. Bizlere süpürgeyle sabahlara kadar nöbet tutturuyorlardı. Tepeye yarım metre derinliğinde kazacak şekilde isimlerini yazdırıyorlardı. Diz çöktürüp diş fırçalarıyla tuvalet deliğini kazdırılıyorlardı. Bir ara intiharı düşündüm. Zaten girişte botların bağcıklarını alıyorlar. Ben bu olaylara disiplin koğuşuna yollandığım üç seferde de maruz kaldım ve başkalarının da yaşadığına tanık oldum.”





