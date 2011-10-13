'Disko'da dayak yiyen er öldü

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Kuzey Kıbrıs'ta askerlik yaparken "Disko" olarak tabir edilen disiplin koğuşuna konulan ve 25 Temmuz günü gardiyan olarak askerlik yapan erler Fırat Keser ve Ayhan Aslan tarafından ciddi şekilde dövülen ve güneş altında sandalyeye kelepçelenerek tutulan Uğur Kantar dün akşam hayatını kaybetti.İşkence sonucu iç organları hasar gören ve beyin fonksiyonları kaybolan, Kantar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yoğun bakım ünitesinde 26 Temmuz'dan bu yana tedavi altındaydı.