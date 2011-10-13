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'Disko'da dayak yiyen er öldü

KKTC'de vatani görevini yağtığı sırada 'disiplin koğuşu'nda gördüğü işkence sonucu 2,5 aydır yoğun...

13 Ekim 2011 03:00

T24 - KKTC'de vatani görevini yağtığı sırada 'disiplin koğuşu'nda gördüğü işkence sonucu 2,5 aydır yoğun bakımda bulunan er Uğur Kantar hayatını kaybetti.  

Er <a href="/index/ugur_kantar" target="_blank" class="tkktLnk" rel="tag">Uğur Kantar</a> komadaKuzey Kıbrıs'ta askerlik yaparken "Disko" olarak tabir edilen disiplin koğuşuna konulan ve 25 Temmuz günü gardiyan olarak askerlik yapan erler Fırat Keser ve Ayhan Aslan tarafından ciddi şekilde dövülen ve güneş altında sandalyeye kelepçelenerek tutulan Uğur Kantar dün akşam hayatını kaybetti.

İşkence sonucu iç organları hasar gören ve beyin fonksiyonları kaybolan, Kantar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yoğun bakım ünitesinde 26 Temmuz'dan bu yana tedavi altındaydı.



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