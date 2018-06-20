DİSK'in "TAMAM" bildirisi yasaklandı

DİSK, '16 yılda işçiler neler kaybetti' başlığı ile bir bildiri hazırladı. İşçilerin çalışma hayatında karşılaştığı zorlukların yanı sıra, iş hayatı ile ilgili yapılan düzenlemelerin ve işçilerin seçimlerden beklentilerinin yer aldığı bildirilerin dağıtımının yapılması için izin talep edildi. Konak İlçe Seçim Kurulu, DİSK 'in talebini görüştü. AKP, CHP, MHP ve HDP'den birer üyenin de yer aldığı toplantıda, bildirilerin dağıtılmaması yönünde karar çıktı.

İlçe Seçim Kurulu, CHP ve HDP'li üyelerin muhalif kaldığı kararın gerekçesini, "Sendikanın haklarını anlatmaktan öte, hükümete karşı eleştiri niteliğinde olduğu, sendikanın seçim propaganda döneminde propaganda yapması mümkün olmadığından, bildirilerin dağıtılması uygun görülmemiştir" ifadesiyle açıkladı.



DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, karara tepki gösterdi. Sarı, " 24 Haziranseçimlerine giderken DİSK olarak 16 yıllık AKP iktidarının işçilerin üzerindeki kayıplarını ve zararlarını içeren bir bildiri hazırladık. 16 yılda işçilerin neler kaybettiğini anlatmak istedik. Bu süreç içerisinde işçilerin taleplerini içeren bildirilerimizi kamuoyu ile paylaşmak için dağıtmak istedik. Fakat Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasakları kapsamına girdiği gerekçesiyle bildirilerin dağıtımı yasaklandı" dedi.

"Yasağı kınıyoruz"

DİSK'in siyasi parti olmadığını, sadece işçilerin seçimlerden beklentilerini açıklamak istediklerini belirten Sarı, "YSK, işçilerin taleplerini ilgilendiren bildileri yasaklayacağına, resmi araçlar ile propaganda yapanlara, asıl seçim yasaklarına girdiğimiz dönemde devletin imkanlarını kullananlara, kamu kurumlarında hediye dağıtanlara, kaymakamlıklar aracılığı ile makarna dağıtanlara yasak koysun. Tüm bunları görmeyenlerin, işçilerin taleplerini içeren bildirileri yasaklanmasını kınıyoruz" diye konuştu.



AKP iktidarı döneminde çok sayıda işçi grevinin yasaklandığını, iş hukukunun esnetildiğini söyleyen Sarı, işçilerin sosyal güvenlik haklarının tırpanlandığını ileri sürerek, "Emeklilik güçleştirildi ve emeklilik hakları güçleştirildi. AKP dönemimde milli gelir artışı asgari ücrete yansıtılmadı. Gelir dağılımı bozuldu, kiralık işçilik yasal hale geldi. İş davalarında zorunlu arabuluculuk sistemi getirildi. İstihdamı arttırmada başarılı olamadılar. Bütün kamu işletmeleri satıldı. Hane halkının borç yükü arttı. İş cinayetleri tırmandı. Biz bu tür yönetim anlayışı olmasın, özgürlükler, demokrasi, işçi hakları, örgütlenme hakkı olsun diye bildiri hazırladık. Seçim meydanlarında alanlarında dağıtılması yasaklandı. Bunun yasaklanması için herhangi bir neden yok. İşçiler kendi görüşlerini dilediği gibi açıklayabilmeli" dedi.



Belinde silah ile dolaşarak seçim propagandası yapanların olduğunu öne süren ve asıl bu kişilere yaptırım uygulanması gerektiğini vurgulayan Sarı, "Biz tüm bu baskılara rağmen çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özgürlük, demokrasi, barış, laiklik ve bilimsel eğitimi savunan siyasi partilerden yana tavrımızı alacağız" dedi.