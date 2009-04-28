DİSK'in önüne 1 Mayıs kamerası!

Tempo24



Geçen yıl 1 Mayıs eylemlerinin odak noktası haline gelen DİSK'in Şişli'deki merkez binasının önüne polis tarafından üç tane güvenlik kamerası yerleştirildi.



DİSK yetkilileri polislerin bina önüne üç kamera yerleştirdiklerini, görevlilerin itirazlara karşın “İsterseniz savcılığa gidin” cevabını verdiklerini söyledi.



DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, emniyetin tutumuna tepki gösterdi. Olayın 1 Mayıs öncesi emniyetin tutumunu ortaya koyduğunu belirten Görgün, DİSK'in anayasal bir örgüt olduğunu anımsattı.



DİSK'in bir suç örgütü olmadığını belirten Görgün, "Bir suçlu varsa ortada, o da, Türkiye’nin ikinci büyük sendikal konfederasyonuna gaz bombasıyla saldıranlardır. Bayramlarını kutlamaya hazırlanan emekçileri düşman olarak gören ve özel izlemeye alan, ânayasal haklarımızı çiğneyen ve keyfi uygulamalar yapan emniyetin bu tavrını kınıyorum. Emek mücadelesi izlemelerle, gözlemelerle engellenemez. Kameraların kaldırılması için gereken yasal işlemlere başlıyoruz” dedi.