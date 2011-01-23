-DİSK'İN İSTİHDAM RAPORU İSTANBUL (A.A) - 23.01.2011 - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Ekim 2010 döneminde işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık düşüşle yüzde 11,2 olduğunu, işsiz sayısının da 398 bin kişi azaldığını bildirdi. DİSK-AR'ın eylül, ekim ve kasım dönemini kapsayan raporunda, krizin etkilerinin hissedilmeye başlandığı Ekim 2007 döneminden bu yana yaratılan 2 milyon 110 bin kişilik istihdamın yüzde 23,8'i yani 503 bin kişinin kayıt dışı olarak çalışma yaşamına dahil olduğu ifade edildi. Raporda, şunlar kaydedildi: ''Böylelikle kayıt dışı çalışanların sayısı Ekim 2010 dönemi için 10 milyon olarak gerçekleşmiş ve ilgili dönem için son 5 yılın rekorunu kırmıştır. Aynı dönemde geçici bir işte çalışanların sayısı 17 bin, eksik ve yetersiz istihdam edilen gizli işsizlerin sayısı 501 bin, iş aramayıp, çalışmaya başlamaya hazır olduğu için işsiz sayılmayanların sayısı 314 bin kişi artmıştır. Krizin etkisi ile başlayan kırsala dönüş, tarımsal istihdamda, 1 milyon 97 bin kişilik artışa neden olmuştur. Böylelikle tarımda çalışanların sayısı 5 milyon 905 bin kişiyi bulmuştur.'' Ekim 2010 dönemi için işe başlamaya hazır olup iş aramayanların dahil edildiği geniş tanımlı işsizlik rakamı yüzde 17,3 olurken, eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle birlikte bu oranın yüzde 21,3'e ulaştığı vurgulanan raporda işsiz sayısının, umutsuzlarla 4 milyon 803 bin, eksik ve yetersiz istihdam edilenler ilave edildiğinde 5 milyon 931 bin olduğu belirtildi. -İŞSİZ SAYISI GEÇEN YILA GÖRE AZALDI- Raporda, eylül, ekim ve kasım dönemini (Ekim dönemi) kapsayan Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) sonuçlarına göre işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 1,8 puanlık düşüşle yüzde 11,2 olduğu bildirilerek, şöyle devam edildi: ''İşsiz sayısı 398 bin kişi azaldı. Buna karşın işsiz sayısı kriz öncesi, Ekim 2007 döneminin 536 bin üzerindedir. Umudu kesik olduğu için ya da diğer nedenlere son 3 aydır iş aramayan, ancak işe başlamaya hazır olanlarla birlikte işsiz sayısındaki artış 3 yılda 850 bini bulmuş durumdadır.''