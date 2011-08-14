-DİSK'in enflasyon raporu İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) enflasyon raporunda, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) madde sepetinde fiyatı teknolojik gelişmeye koşut olarak düşen maddeler ile yaygın kullanımı olmayan maddelerin yer almasının enflasyon verilerinin düşük çıkmasına neden olduğu savunuldu. DİSK-AR tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi Ana ve Alt Grup Endeksleri ve 2011 Yılı Ana ve Alt Grup Ağırlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalı istatistikleri üzerinden hazırlanan enflasyon raporunda, ücretli çalışanlar açısından alım gücünü etkileyen unsurlardan birincisinin ücret artışlarının enflasyon artışlarını karşılama gücü olduğu, ancak bunun yanında enflasyon rakamları belirlenirken esas alınan madde sepetinin, zorunlu ve temel ihtiyaçları ne kadar karşılayıp karşılamadığının da önemli bir unsur olduğu vurgulandı. TÜFE madde sepetinde her yılın aralık ayında değişiklik yapılmasının ve aynı zamanda fiyatı teknolojik gelişmeye koşut olarak düşen maddeler ile yaygın kullanımı olmayan maddelerin sepette yer almasının enflasyon verilerinin düşük çıkmasına neden olduğu ileri sürülen raporda, ''Sabit madde ağırlıkları ile hesaplanan endeks ile resmi endeks arasında fark sistematik olarak enflasyonu düşürecek şekilde artıyor'' ifadesi kullanıldı. Rapora göre bu fark 2004 yılında 0,31 puan, 2005 yılında 1,05 puan, 2006 yılında 1,67 puan, 2007 yılında 2,08 puan, 2008 yılında 2,81 puan, 2009 yılında 3,56 puan, 2010 yılında 5,93 puan olurken, son verilere göre ise 6,4 puan seviyesine çıktı. Enflasyon oranlarının, çalışanlar açısından ihtiyaç duyulan temel ürünlerin gerisinde kalmasının, alım gücünü ciddi şekilde etkilediği ve gizli bir yoksullaşmanın yolunu açtığı iddia edilen raporda, ''Ücret artışlarında dikkate alınacak ayrı bir endeks oluşturulmalıdır. Fiyatı sistematik olarak gerileyen teknolojik ürünler mal sepetinden çıkartılmalıdır. Toplum tarafından yaygın olarak kullanılmadığı halde yüksek değer taşıdığı için ciddi bir biçimde enflasyonu etkileyen ürünler mal sepetinde yer almamalıdır. Her türlü sübjektif müdahaleye açık olan yıllık sepet değişimi konusunda sendikaların da onayının alınması sağlamalıdır'' görüşlerine yer verildi.