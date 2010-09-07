-DİSK'İN ADLİYE ÖNÜNDEKİ ''NÖBET'' EYLEMİ BİTTİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - DİSK üyeleri, Konfederasyonun kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'in öldürülmesine ilişkin davada verilen kararın Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılamanın geciktirilmemesi istemiyle başlattıkları ''nöbet tutma'' eylemini, dosyanın Bakırköy Adliyesine ulaşması üzerine sona erdirdi. Bakırköy Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapan DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Kemal Türkler'in öldürülmesine ilişkin dava dosyasının Yargıtay Ceza Genel Kurulundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşması nedeniyle eylemlerine son verdiklerini belirtti. Kemal Türkler cinayetinin sıradan bir olay olmadığını, Türkiye'de demokratikleşmeden bahsedilecekse bu tür olayların faillerinin bir an önce bulunması gerektiğini söyleyen Küçükosmanoğlu, şöyle konuştu: ''Eğer Türkiye'de bir demokratikleşmeden söz edilecekse, Kemal Türkler'in katili gibi 1 Mayıs 1977 ve diğer benzer olayların faillerinin ve arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerekir. Kemal Türkler'in öldürülmesi bir kontrgerilla eylemi olduğu için yıllardan beri bu katliam hasır altı edilmek istendi. Avukatın çabalarıyla dosya ortaya çıktı. Türkiye'de bir hukuk faciası yaşanarak bir oldu bittiyle dava, 30 yıllık zaman aşımına uğratılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldı. Kemal Türkler'in davası her aşamada Konfederasyonumuz tarafından kurucu genel başkanımız olduğu için takip edilecektir.'' Kemal Türkler'in kızı Nilgün Soydan da DİSK üyelerine verdikleri destek ve gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ederek, ''Umarım dava istediğimiz gibi sonlandığında, tekrar bir duruşma yapıp o zaman tuhaf bir kutlama yaparız. Tuhaf bir kutlama diyorum, çünkü bizler maalesef babası öldürüldükten sonra davanın görülmesi için 30 sene mücadele vermiş, dava 30 sene sonra sonuçlandığında ancak bundan mutluluk duyabilecek aileleriz'' diye konuştu. Eylem nedeni ile adliye önünde toplanan DİSK üyeleri, zaman zaman ''Kemal Türkler ölümsüzdür'', ''Kemal Türkler'in hesabı sorulacak'', ''Adalet için nöbetteyiz'', ''Geç gelen adalet, adalet değil'' şeklinde sloganlar attı.