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“Dışkı yedirmek işkence değildir” diyen Celal Şengör için ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne mektup

Şengör ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilmiş ilk vatandaşımızdır

09 Aralık 2015 13:57

Prof. Dr. Celal Şengör’ün “Dışkı yedirmek işkence değildir” dediği bir söyleşisi için harekete geçen 600 akademisyen ve öğrenci, Şengör’ün üye olduğu ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne (NAS) gönderilmek üzere bir mektup hazırladı.

İmzacılar, Prof. Dr. Şengör’ün  “Dışkı yedirmek işkence değildir” sözlerinin ardından NAS’taki 15 yıllık üyeliğinin gözden geçirilmesi istedi.

 

‘Nazi doktorları gibi’

 

Hürriyet gazetesinden Tolga Tanış'ın haberine göre, Harvard Üniversitesi’ne bağlı Joslin Diyabet Merkezi’nde öğretim üyesi olan Dr. Emrah Altındiş, kampanyayla ilgili şunları söyledi: “Şengör’ün açıklamalarını okuduğumuzda aklımıza gelen Nazi rejimi için atom bombası yapmaya çalışan fizikçiler ya da insanlar üzerinde deneyler yapan ‘vatansever’ bilim insanları ve insanlığa verdikleri zararlar oldu. İçinde ailelerinde de işkence mağdurları bulunan bir grup akademisyen olarak bir araya geldik. Şengör’ün NAS üyeliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile kampanyamızı başlatıyoruz.”

 

Ali Nesin: Haddinize değil!

Ali Nesin, Amerikan Bilim Akademisi'ne yollanmak üzere imza kampanyası açılmasını eleştirirken kendisine gelen imza isteğini "Haddinize değil" şeklinde yanıtladığını söylemişti.

 

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