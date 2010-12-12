-DİSK'E GÖRE AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI GERİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Kasım Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporuna göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 934 lira, yoksulluk sınırı ise 2 bin 952 lira oldu. DİSK tarafından yapılan açıklamada, TÜİK hanehalkı harcama kalıbı, TÜİK madde fiyat ortalamaları ve 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme için alması gereken kalori miktarı üzerinden hesaplanan beslenme kalıbı dikkate alınarak hazırlanan araştırmanın sonuçlarına yer verildi. Araştırmanın sonuçlarına göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama tutarı 8,04 TL olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 8,29 TL, 15-19 Yaş erkek çocuk için 8,75 TL, 4-6 yaş arasındaki bir kız çocuğu için 6,03 TL oldu. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük gıda harcaması 31,12 TL, aylık harcaması ise 934 TL olarak belirlendi. Ekim ayında 3 bin 21 lira olarak hesaplanan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için ayda yapması gereken asgari harcama ise kasım ayında 2 bin 952 liraya düştü. Ailenin gereksinimlerini karşılamasında gıda, içecek için ayırması gereken aylık tutar 934, giyim ve ayakkabı için 184, konut, su, elektrik için 835, mobilya, ev bakımı için 169, sağlık için 66, ulaştırma için 288, haberleşme için 127, eğlence ve kültür hizmetleri için 65, eğitim için 58, lokanta, yemek, otel için 122, çeşitli mal ve hizmetler için 104 TL olarak belirlendi. Buna göre, geçen yılın aynı ayında 2 bin 589 lira olan yoksulluk sınırı, 363 lira arttı. Açlık sınırı ise geçen yılın aynı dönemine göre 114 liralık artışla asgari ücretteki yıllık artışın 2 katından fazla yükseliş kaydetti. -HESAPLAMA YÖNTEMİ DEĞİŞTİ- Araştırmanın değerlendirme bölümünde, Kasım 2010 öncesindeki hesaplamalarda, AB için aktif bir kişinin günlük olarak temin etmesi gereken kalori miktarları dikkate alınırken, kasım ayından itibaren yapılacak hesaplamalarda Türkiye'ye özgü beslenme kalıbı üzerinden belirlenen kalori miktarlarının esas alınmaya başlandığı belirtildi. Türkiye'de yıllık fiili çalışma süresi 2 bin 152 saatken, Avrupa'daki 27 ülke ortalaması için bu rakamın bin 742 saat olduğu vurgulanan değerlendirmede, bu nedenle hesaplamalarda farklılığa gidildiği kaydedildi. -AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI DÜŞTÜ- Son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan astronomik artışlardan sonra önceki ay gıda enflasyonunda yaşanan düşüşe paralel olarak aylık bazda açlık ve yoksulluk sınırının da düştüğü dile getirilen değerlendirmede, şöyle denildi: ''Eski seriye göre açlık sınırı bir önceki aya göre 830 liradan 815 liraya düşerken, yeni seri için 954 liradan 934 liraya geriledi. Yoksulluk sınırı ise bir önceki aya göre eski seri için 3 bin 21 liradan 2 bin 964 liraya, yeni seri için 3 bin 16 liradan 2 bin 952 liraya geriledi.'' -ASGARİ ÜCRET ARTIŞI YOKSULLUK SINIRI ARTIŞININ GERİSİNDE- Değerlendirmede, asgari geçim indirimiyle 626 lira aylık alan iki çocuklu ve eşi çalışmayan bir asgari ücretlinin, ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığında ancak 1 hafta geçinebildiği ifade edildi. Raporda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artış gösteren asgari ücretin, aynı dönem yoksulluk sınırında yaşanan yüzde 14 oranındaki artışın gerisinde kaldığına işaret edildi.