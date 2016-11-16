DİSKAR: İşsizlikte patlama yaşanıyor

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Ağustos 2016 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 6.5 milyon işsiz ile işsizlikte patlama yaşandığı uyarısında bulundu.

DİSK-AR açıklamasına göre, TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı işsizlik oranı bir önceki yılın Ağustos ayına göre 1,2 puan artarak yüzde 11,3'e yükselerek ‘son beş yılın en yüksek işsizlik oranı’na ulaştı.

Açıklamada, Ağustos 2016 döneminde geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 19,4 olarak gerçekleştiği, Ağustos 2015'te 6 milyon 18 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısının da Ağustos 2016'da 6 milyon 500 bine yükseldiğine dikkat çekildi.

Ağustos 2016 döneminde tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan artarak yüzde 13,7 olarak gerçekleştiğine yer verilen açıklamada, Tarım dışı kadın işsizliğinin 2,3 puanlık bir artışla yüzde 20,7'ye yükseldiği vurgulandı.

Tarım dışı genç işsizliği ise 1,9 puanlık bir artışla yüzde 24,1'e yükselirken işsizlikte en yüksek artışın kadınlarda yaşandığı belirtildi. Kadın işsizliği genel olarak 2 puan artarken, tarım dışı kadın işsizliği 2,3 puan arttı.

"AKP işsizlikle mücadelede başarısız"

DİSK-AR açıklamasında “AKP işsizlikle mücadelede başarısız" başlığı altında işsizliğin son beş yıldır düzenli olarak arttığına dikkat çekildi ve şu öneriler sıralandı:

- Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

- Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

- İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

- Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

- Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun ‘insana yaraşır iş’ yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

- Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.

- Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

- Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir.

- İş başında eğitim adı altında çırak ve stajyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

- İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir

- Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır."

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