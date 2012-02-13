DİSK'in yeni başkanı Erol Ekici oldu

DİSK 14. Genel Kurulunda ilk tur seçimlerinin sonucunda Erol Ekici Genel Başkanlığa, Adnan Serdaroğlu Genel Sekreterliğe seçildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 14. Genel Kurulu'nda ilk tur seçimleri sonuçlandı.

Buna göre oy kullanan 388 delegenin 332'sinin oyunu alan Erol Ekici Genel Başkanlığa, 337 oy alan Adnan Serdaroğlu Genel Sekreterliğe seçildi.

BirGün gazetesinde yer alan habere göre; yönetim kurulunun diğer üyelikleri için de Metin Ebetürk, Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Celal Ovat, Alaattin Sarı gerekli üçte ikilik çoğunluğu sağlayarak seçildiler. Üç aday ikinci tura kaldı. Bunlar İsmail Yurtseven, Arzu Çerkezoğlu ve Ergun Tavşanoğlu. Genel Kurulda ikinci turda seçilmek için oy kullanan delegelerin yarısının oyunu almak gerekiyor.

Yönetim Kurulu Adayları ise şöyleydi:

-Arzu Çerkezoğlu-Dev-SağlıK İş Genel Başkanı

-Alaattin Sarı-Lastik-İş Genel Sekreteri

-Ali Rıza Küçükosmanoğlu- Nakliyat İş Genel Başkanı

-Metin Ebetürk- Sosyal İş Genel Başkanı

-Ergun Tavşanoğlu-Tümka İş Genel Başkanı

-Celal Ovat- Gıda İş Genel Başkanı

-Muzaffer Subaşı- Genel Başkan Yardımcısı

-İsmail Yurtseven- Genel İş Üyesi

Birinci turda 259 oy alan adayın Yönetim Kurulu üyeliğine hak kazanacağı seçimlerde birinci turda yeterli oy alınamazsa ikinci tura geçilecek. 2. Turda yönetim kuruluna girebilmek için toplam oy oranın %50'sini almış olmak gerekiyor. 3. Turda ise oy çokluğuna gidilecek.

400 delegeden 388 delegenin oy kullandığı seçimlerde oy sayma işlemi sona erdi.



Birinci tur oylama sonuçları

Genel Başkan Erol Ekici: 332

Genel Sekreter Adnan Serdaroğlu: 337

Yönetim Kurulu:

Ali Rıza Küçükosmanoğlu:296

Metin Ebetürk:296

Ergun Tavşanoğlu: 247

Celal Ovat:314

Muzaffer Subaşı:289

İsmail Yurtseven:236

Ergun Tavşanoğlu:247

Alattin Sarı:310

Arzu Çerkezoğlu:198



İkinci tur oylamaya başlandı

Birinci turda yeterli oy alamayan Arzu Çerkezoğlu, Ergun Tavşanoğlu ve İsmail Yurtseven adaylıkları için ikinci tur oylamaya geçildi. Arzu Çerkezoğlu dün belirlenen listenin dışında adaylığını açıklamıştı.İkinci 3 adaydan iki adayın yönetim kurulu üyeliği için oy kullanılıyor. Adaylardan ikisi kullanılan oy oranın yüzde ellisi oranında oy alamaz ise 3. tur seçimine geçilecek.

Erol Ekici: İstifa ederim

Birinci tur oylamadan sonra Genel Kurulûn yapıldığı salonun lobisinde Genel-İş üyelerine seslenen Erol Ekici. Diğer sendikalarla belirlenen listedeki Ergun Tavşanoğlu ve İsmail Yurtseven'in seçilmemesi durumunda Genel Başkanlık'tan istifa edeceğini söyledi. Ekici "Biz burada oyun oynamıyoruz" diyerek Genel- İş üyelerinden firesiz oy istediğini ifede ettii.



İkinci turda oylama sona erdi

İkinci turda yapılan oylama sonucunda Ergun Tavşanoğlu ve İsmail Yurtseven yönetim kurulu üyeliğine seçildiler.