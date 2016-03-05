DİSK: Zaman'a kayyum atayanlar anayasal suç işliyor, kınıyoruz

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Zaman gazetesine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Beko, "Basın ve ifade özgürlüğünün anayasal teminat altında olduğunu tüm anayasa profesörleri böyle okuyorlar. Biz de araştırdık, Anayasa’da da böyle yazıyor. Bana göre bunlar siyasi kararlardır. Fakat bu siyasi kararları alan Zaman gazetesine kayyum gönderen, Zaman gazetesinden de önce bu gazete ve televizyonlara kayyum gönderenler, bize göre Anayasal suç işlemektedir.’’ diye konuştu.

Beko, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

''Anayasal teminat altında olan kurumların, kuruluşların çözüm noktası bize göre yargıçtır, hakimlerdir ve mahkemedir. Eğer Zaman gazetesinin buradan yasal anlamda yasaları ihlal eden bir durumu söz konusu ise onun görülmesi gereken yeri mahkemelerdir. Kayyumların görevi, göreve geldikten sonra Zaman gazetesini yönetmek değil ama maalesef bundan önce böyle oldu. Yasada kayyumların görevi bellidir. Kayyumlar oraya gelirler, gelir-gider dengelerine bakarlar, usülsüzlük varsa onu tespit eder ve çekip giderler. Ama maalesef Türkiye'de bunlar böyle değil. Zaman gazetesine yapılan anti demokratik uygulamaları DİSK olarak kesinlikle kınıyoruz. Bir an önce kayyum görevini yapıp Zaman gazetesinin asıl sahiplerine bırakmasını diliyoruz."