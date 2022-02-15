DİSK yöneticilerinin yargılandığı 1 Mayıs davası ertelendi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisinin, 1 Mayıs 2020’de Taksim’e yürümek istedikleri için 3’er yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava, olay tarihinde çekilen görüntülerin incelenmesi için 26 Nisan tarihine ertelendi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile sendika yönetici ve üyeleri, 2020’deki 1 Mayıs kutlamaları sınasında DİSK Genel Merkezi önünden Taksim’e yürümek istemiş, ancak polis engeliyle karşılaşmıştı. Polis saldırısıyla gözaltına alınan ve aralarında Arzu Çerkezoğlu’nun da olduğu 15 sendika yöneticisi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'ihtara ve zor kullanmaya rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlarından 3'er yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Bugün yapılan duruşmaya katılmayan sanıkları avukatları temsil etti. Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme hâkimi, olay tarihinde çekilen görüntülerin incelenmesi için davayı 26 Nisan’a erteledi.