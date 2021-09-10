DİSK: Yasak kalktı, ekonomi açıldı, işsizlik fırladı; geniş tanımlı işsiz sayısı 8.4 milyona ulaştı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK AR), Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan işsizlik verileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yasak kalktı, ekonomi açıldı, işsizlik fırladı!” dedi.

Geniş tanımlı işsiz sayısının 8,4 milyona ulaştığına dikkat çekilen raporda, “Ekonomi yeterince yeni istihdam yaratamıyor” denildi. İşsizlerin bir kısmının işten çıkarma yasağının kalkmasıyla işsiz kalanlar, bir kısmının ise işgücü piyasasına yeni girişlerin artmasından kaynaklandığı belirtilen raporda şu ifadeler yer aldı:

“Haziran 2021’de işten çıkarma yasağının kalkmasının ardından dar tanımlı işsiz sayısında patlama yaşandı. İşsizliğin bir bölümü Temmuz 2021’de işgücü piyasasına yeni girişlerin artmasından. Daha önce iş aramayanların iş aramasından bir bölümü ise işten çıkarmalardan kaynaklanıyor. Yeni istihdam sınırlı kaldığı için işsizlik artıyor.”

MEvsim etkisinden arındırılmış geniş işsiz sayısının Temmuz’da 8 milyon 421 bin kişi olarak gerçekleştiği belirtilen raporda, “Geniş tanımlı işsizlikte tepe noktası olan Temmuz 2020’ye göre kısmi bir azalma olsa da Temmuz 2019’dan bu yana 1 milyon 789 bin kişilik artış yaşandı” denildi.

“İşten çıkarmalar yasaklanmalı”

DİSK AR, işsizlikle mücadele için işten çıkarmaların pandemi süresince yasaklanması, işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşullarının kolaylaştırılması ve miktarının artırılması, haftalık çalışma süresinin 37.5 saate düşürülmesi gibi önerilerde bulundu.