DİSK yarım gün iş bırakacak

İzmir’de DİSK’in düzenlediği TMMOB ve KESK’in de destek verdiği eylemde İş ve İşçi Bulma Kurumu önünde toplanan işçiler "Kıdemi değil taşeronu kaldır", "Kıdem tazminatında fon değil garanti istiyoruz" eylemi yaptı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, kıdem tazmınatının fona devrinden vazgeçilmemesi halinde 16 Haziran Cuma günü DİSK’in örgütlü olduğu işyerlerinde yarım gün iş bırakacaklarını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; DİSK, Türkiye İş Kurumu Müdürlükleri önünde Türkiye genelinde basın açıklaması yaptı. İzmir’deki eylemde konuşan Sarı, kıdem tazminatının 80 yıllık temel bir işçi hakkı olduğunu söyledi. Kıdem tazminatlarının fona devrinin sonun başlangıcı olduğunu belirten Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hükümet kıdem tazminatı fonunun işçinin yararına olduğunu söylüyor. Aklımızla, işçiyle dalga geçmeyin! İşsizlik rekor kırarken, TÜİK rakamlarına göre 7 milyon işsiz varken işten çıkarmaların kolaylaşması işçinin yararına olabilir mi? Fon 42 yıldır gündemde. Ama işçilerin mücadelesi sonucu çıkarılamadı. AKP 15 yıldır iktidarda ama bugüne kadar kıdem tazminatını fona devredemedi. Eğer kıdem tazminatı fonu işçiye yararlı olsa çok önemli bir referandum öncesinde işçilerin oyunu almak için kullanılırdı. Hükümet işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor. Ödemeyen patronlar olduğunu söyleyerek kıdem tazminatını ortadan kaldırmak istiyor. Herkes bilsin kıdem tazminatı hakkımızı kısıtlamaya ve ortadan kaldırmaya yönelik oyunlara izin vermeyeceğiz. Hükümetin kıdem tazminatında hazırladığı Truva atını reddediyoruz. Bireysel fonu reddediyoruz, garanti istiyoruz. Hükümet fon ısrarından vazgeçmelidir.”

Kıdem tazminatının ödenmemesi, eksik ödenmesi, işçilerin hak kaybına uğraması gibi sorunlar olduğunu belirten Sarı, yapılması gerekenin kıdem tazminatını tırpanlamak, fona devretmek değil, kıdem tazminatına erişimi kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Fon dayatmasına sonuna kadar direneceklerini, kıdem tazminatı hakkının geliştirilmesi ve garanti altına alınması için taleplerini yüksek sesle söyleyeceklerini belirten Sarı, projeden vazgeçilmemesi durumunda 16 Haziran Cuma günü İzmir’de yarım gün iş bırakılacağını açıkladı. DİSK’e bağlı sendikaların İzmir şubelerinin aldığı kararla 15- 16 Haziran 1979 İşçi Direnişi’nin yıldönümünde yarım gün iş bırakma kararı aldıklarını belirten Sarı, diğer sendikaları da bu eyleme katılmaya çağırdı.