DİSK ve TÜSİAD'tan ortak hareket

DİSK Genel Başkanı, TÜSİAD Başkanı'nı ziyaretinin ardından ikili, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
07 Temmuz 2010 03:00
T24 -Bölgesel kalkınma ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi
noktasında TÜSİAD ve DİSK'in birlikte çalışabileceği konusunda fikir birliğine vardıklarını belirten TÜSİAD Başkanı, terör ve adalet konularında da görüş birliğinde olduklarını, işgücü dünyasındaki yapılanma, örgütlenme, istihdamın daha artırılması,
işsizlikle mücadele gibi konularda birlikte çalışmalar yapacaklarını açıkladı.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, bölgesel kalkınma ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi noktasında DİSK ve TÜSİAD'ın birlikte çalışabileceği konusunda fikir birliğinde olduklarını söyledi.
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'i ziyaretinin ardından ikili, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Boyner, Türkiye'nin gitmesini arzu ettikleri yer, Türkiye'nin sahip olmasını istedikleri, hayal ettikleri vizyon, demokratikleşme standartları, ekonomik standartlar gibi çok çeşitli noktalarda görüş birliğinde olduklarını belirterek, ilerisi için daha detaylı yapacakları çalışmalar olduğu konusunda fikir birliğine vardıklarını ifade etti.
'Terör ve temsili adalet noktasında görüş birliğindeyiz'
Bugün dört noktada fikir birliğinin bulunduğunu ve çalışmalarının süreceğini vurgulayan Boyner, şöyle konuştu:
''Bir tanesi, temsil adaleti, yüksek biçimde uzlaşmayla, Türkiye'yi Batı standardında bir demokrasiye kavuşturacak yeni bir Anayasa'ya kavuşması ve bu Anayasa'nın hazırlanması noktasında siyasi partilerin seçim dönemine girerken programlarını, çalışma şekillerini vizyonlarını ortaya koyacak bir noktaya gelmeleri konusunda çağrı yapmak. Açıkçası Türkiye'deki siyasi ortamın bu düzeye gelmesini ve bu tartışmanın da sağlıklı uzlaşma zemini üzerinde ilerlemesini hem TÜSİAD hem DİSK olarak arzu ediyoruz.
İkincisi, terör konusu. Demokratikleşme sürecinin terörün çözümünde önemli bir nokta olduğunun tekrar altını çizmek istiyoruz. Tabii ki terörden arındırılmış bir söylem özellikle de, Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki farklı sivil toplum örgütleriyle de bu konuda ortak çalışma geliştirilmesi noktasında da birlikte çalışacağımız konusunda fikir birliğine vardık.''
Boyner, TÜSİAD'ın işverenleri, DİSK'in emekçileri temsil ettiğini hatırlatarak, şöyle dedi:
''İstihdam konusunda Türkiye'nin ekonomik gelişmesi konusunda da çok ciddi işbirlikleri yapabileceğimiz, birlikte çalışmalar yapabileceğimiz noktasında da fikir birliğine vardık. İşgücü dünyasındaki yapılanma, örgütlenme, istihdamın daha artırılması, işsizlikle mücadele gibi konularda birlikte çalışmalar yapacağız. Bu konuda da bir anlaşma aramızda var. Bölgesel kalkınma ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi noktasında da, iki örgütün birlikte çalışabileceği konusunda fikir birliğe geldik.''