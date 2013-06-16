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DİSK ve KESK 'genel grev' için toplanıyor

DİSK’in 150 bin kişilik işçi kitlesini bünyesinde bulundurduğuna işaret eden Kâni Beko, genel grev için kararın bugün ele alınacağını ifade etti

16 Haziran 2013 18:48

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) "genel grev" kararı için toplanıyor.

DİSK Genel Başkanı Kâni Beko, bugün DİSK yönetimi ve DİSK Başkanlar Kurulu’nu toplayacaklarını “grev” kararının 30 yöneticinin katılacağı bu toplantıda ele alınacağını açıkladı.

Ankara’daki eylemler sırasında polis kurşunu ile yaşamını yitiren Ethem Sarısülük’ün anma töreni ve cenazesine katılan DİSK Gene Başkanı Beko konuşmasının devamında “Gazi Parkı direnişi başladığı günden bu yana DİSK, gençlerimizin, öğrencilerimizin, köylülerimizin yanında oldu ve olmaya da devam edecek.

15-16 Haziran 1970 eylemlerinde, kapatılmak istenen DİSK için milyonlarca insan ayağa kalkmıştı. Çünkü DİSK o süreçte milyonların ümidiydi. Bugün de ümidi olmaya devam ediyor. Demokratik taleplerin, sosyal adaletin özgürlüklerin talep edildiği böylesi bir süreçte DİSK sessiz kalamazdı” dedi.

DİSK’in 150 bin kişilik işçi kitlesini bünyesinde bulundurduğuna işaret eden Kâni Beko, genel grev için kararın bugün ele alınacağını ifade etti.


'Birkaç saat içinde toplanıyoruz'


KESK Genel Sekreterik İsmail Hakkı Tombul da bugün KESK yönetim Kurulu olarak toplanacaklarını ve genel grev kararını masaya yatıracaklarını aktardı. Toplantılarının birkaç saat içinde başlayacağını aktaran Tombul, bugün ise tüm üyelerinin alanlarda olacağını kaydetti.

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