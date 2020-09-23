DİSK: Tüketici Güven Endeksi yükselse de ekonomideki büyük olumsuzluklar sürüyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Merkezi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Güven Endeksi'ni yüksek göstermek için soruları değiştiğini belirtti.

Sendika "Revizyon sonrası endeks 82 olarak açıklandı, revizyon olmasaydı 61,8 olacaktı" dedi.

0-200 arası bir skalası bulunan endeks 100'ün üzerindeyken tüketicilerin ekonomiye dair iyimser olduğu, 100'ün altındayken de kötümser olduğu anlaşılıyor.

DİSK, TÜİK'in "Gelecek 12 aylın dönemde işsiz sayısı beklentisi" ve "Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali" sorularının listeden çıkarıldığını, bu soruların da en çok olumsuz yanıt verilen sorular olduğunu belirtti.

TÜİK'in AB metodolojisiyle uyumlu olmak için yaptığı bu değişikliğin AB'de 2018'de yapıldığını belirten DİSK, Türkiye'nin bunu salgın koşullarında ekonomiye güven düşerken yapmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Örgüt konuyla ilgili bugün yayınladığı raporunu şu ifadelerle bitirdi: