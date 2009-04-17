DİSK: TÜİK işsizliği 291 bin küçülttü

DİSK, TÜİK'in nüfus projeksiyonu gerekçesiyle 2008 Ocak ayı verilerini revize ederek işgücü rakamını 291 bin küçülttüğünü, bu farkın da bütün hesaplamaları önemli ölçüde etkileyecek büyüklükte olduğunu kaydetti.



DİSK tarafından cuma günü yapılan açıklamada, işsiz olduğu halde iş bulma ümidi olmayanlar, işsiz olduğu halde başka nedenlerle iş aramayanlar ve mevsimlik işçiler de dahil edildiğinde gerçek işsizliğin 6 milyon 334 bin kişiye, gerçek işsizlik oranının ise yüzde 24.2'ye yükseldiğine dikkat çekilerek geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısının ise 1 milyon 165 bin kişi arttığı vurgulandı. Açıklamada, gerek gerçek işsiz sayısı gerekse gerçek işsizlik oranının "savaş dönemlerinde" rastlanacak çok yüksek rakamları ifade ettiği kaydedildi.



Revize, 291 bin kişi eksiltti



TÜİK'in, nüfus projeksiyonu gerekçesiyle 2008 Ocak ayı verilerini revize ettiğine işaret edilen açıklamaya şöyle devam edildi: "TÜİK'in bütün bu revizyon çalışmalarında sosyal veriler nedense hep eskisine göre küçük çıkmaktadır. Bu sefer de böyle olmuştur. Revize edilen 2008 Ocak işgücü rakamı, eskisine göre 291 bin kişi küçüktür. Bu fark bütün hesaplamaları önemli ölçüde etkileyecek büyüklüktedir. İkinci revizyon işgücüne katılım oranının düşürülmesidir. Eski 2008 Ocak İşgücüne Katılım Oranı (İKO) yüzde 45,7 iken revize edilen İKO yüzde 44,4'tür."

Bu arada, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), yayımladığı bültenle işsizlik oranının yüzde 23.3 olduğunu öne sürdü. TİSK tarafından hazırlanan nisan ayı Ekonomi Bülteni'nde, iş bulma umudu olmayanlar ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar hesaba katıldığında işsiz sayısının 6 milyon 44 bin olduğu belirtildi. İşsizlikte en yüksek artış oranının sanayide olduğu belirtilen bültende, TÜİK'in, 1998 tarihli ILO tavsiyesi gerekçesiyle "eksik istihdam" verilerini yayımlamayı durdurması da anlamlı bulundu.



Öte yandan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yaptığı açılmada, kriz ortamının en çok küçük esnaf ve sanatkârları vurduğunu belirterek "Ülkemizdeki 19 milyon 873 kişilik istihdamın yüzde 60'ına yakınını küçük işletmeler, yani esnaf ve sanatkârlarımız sağlamaktadır. Asıl küçük işyerleri için ekonomik paket açılmalıdır" dedi.

