DİSK 'torba yasa'ya karşı direnişte

T24 - DİSK Başkanı Çelebi, AKP hükümetinin her hamlesinde, Erdoğan’ın deyimiyle ‘ayak takımı’nın zarar gördüğünü dile getirerek tüm emekçileri, bu yasaya engel olmaya çağırdı.



AKP hükümetinin torba yasa kapsamında haklarını daha da tırpanlamak istediği işçiler, tasarıyı başta İzmir, İstanbul ve Adana olmak üzere ülkenin pek çok bölgesinde alanlara çıkarak protesto etti. Cumhuriyet'te yayımlanan haber şöyle:



Yasayla işçi haklarının daha da tırpanlandığını dile getiren işçiler, tasarının yasalaşmaması için Başbakan, İçişleri Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na dilekçe gönderdi.



DİSK’in düzenlediği protesto eylemlerinin en kalabalığı İzmir’de yapıldı. 10 bin kişi, Basmane’den Konak Alanı’na dek yürüdü. Üç şeritli yoldan ilerleyen kortejin bir ucu Kordon’a ulaşıp Konak Alanı’nı doldurmaya başladığında, diğer ucu henüz Çankaya’daydı.



CHP, EMEP, ÖDP, HKP gibi siyasi partilerin yanı sıra TMMOB, KESK gibi meslek odaları ve endikalar da eyleme destek verdi. DİSK işçilerinin kent sokaklarındaki yürüyüşüne İzmirliler de alkışlarıyla katıldı. Eylemde herhangi bir olay yaşanmazken AKP il başkanlığı önünde protestolar yoğunlaştı. “Torba yasayla haklarımız çalınıyor. İzin vermeyeceğiz” pankartı arkasında yürüyen işçiler, sık sık “Hükümet yasanı al başına çal”, AKP halka hesap verecek”, “Tayyip 590 lira maaşla sen yaşa” sloganları attı.



Konak Alanı’nda toplanan işçilere seslenen DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, torba yasayı “çorba yasa” diye nitelendirdi. “AKP’nin başlarımıza ördüğü çorapların ve kafamıza geçirmek istediği torbaların haddi hesabı yoktur” diyen Çelebi şöyle konuştu:



“Bu hükümet ne zaman bir hamle yapsa, emin olun ki mutlaka kendi deyimleriyle ‘ayak takımı’ bundan zarar görmüştür. Son marifetleri de torba yasalarıdır. Bu, hem halkın başına geçirilip görme özelliğini kaybettiren hem de içine kazanılmış haklarımızı koyarak hırsızlık yapılan bir torbadır. Halk, sizin başlarına örmek istediği çorap yasaya da hırsızlık yaptığınız torba yasaya da her şeyi birbirine karıştırdığınız çorbaya dönen yasanıza da karşı. Bütün işçileri bu son dönemeçte torba yasayla başlarına geçirilecek çuvala engel olmaya çağırıyoruz.”



Adana’da DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 2 No’lu Şube binası önünde toplanan kalabalık, “İşimizi, ekmeğimizi ve sendikamızı kaybetmek istemiyoruz. Torba yasaya hayır” yazılı pankart açarak Uğur Mumcu Meydanı’na dek yürüdü. Yasal düzenlemenin iptali için Cemalpaşa Postanesi’nden Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na mektup gönderen emekçiler adına konuşan DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Arslan, “Söz konusu düzenleme işimizi ve ekmeğimizi elimizden almak için yapılıyor. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.



İstanbul’da iki farklı noktada, Küçükçekmece ve Kadıköy Belediyesi önünde toplanan emekçiler, tasarının iptali için Başbakan, İçişleri Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na dilekçe gönderdiler.







