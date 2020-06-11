DİSK'ten kıdem tazminatı çalışmalarına tepki: Çocuklarımızın emanetini kimseye yedirmeyiz

Hükûmetin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde kıdem tazminatını fona dönüştürmeyi hedefleyen planının ayrıntıları netleşmeye başlarken, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (DİSK) tepki geldi. DİSK'in "Gençlerimizin ve çocuklarımızın emaneti kıdem tazminatını kimseye yedirmeyiz!" başlıklı açıklamasında, "İşçilerin 90 yıla yaklaşan en köklü kazanılmış hakkı olan kıdem tazminatına göz dikmeyi bırakın" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta içinde yeni istihdam kalkanı paketine dair bir açıklama yaptıktan sonra, "Türkiye'nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini de 2022'de yürürlüğe sokacağız" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine bu hafta çeşitli basın kurumlarında bu yeni emeklilik paketine ve kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin haberler yer aldı. Habertürk'e göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen çalışmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı katkı sağlıyor. Gazete yeni sistemle ilgili olarak iki formül üzerinde çalışıldığını belirtti. Sözcü gazetesi ise yeni sistemle çalışanların kıdem tazminatında üçte bir oranında kesintinin planlandığını belirtti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay dün yaptığı açıklamada, "İşçinin haklarını geriye düşürecek hiçbir teklifi imzalamam. Tek başıma kalsam da, ölsem de kıdemi vermem" demişti.

Çalışmalara ilişkin bir tepki de bugün DİSK'ten geldi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: