DİSK’ten Kadıköy’de faturalı eylem

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bugün Kadıköy'de hayat pahalılığına karşı yaptığı eylemde zamların geri alınmasını istedi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin taleplerini 5 maddede sıraladı.

DİSK bugün ‘İnsanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz’ talebiyle İstanbul Kadıköy Rıhtım’da eylem yaptı.

Sözcü'nün haberine göre, elektrik ve doğalgaz faturalarını da yanlarında getiren işçiler, hayat pahalılığına tepki gösterdi. Pankart ve dövizlerle sorunlarını belirten emekçiler, yaptıkları basın açıklamasıyla taleplerini dile getirdi.

"Ücretlerden alınan vergi azaltılsın"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin acil 5 talebini şöyle sıraladı:

-Zamlar geri alınsın, faturalardan vergi alınmasın.

-Eriyen asgari ücret yeniden belirlensin, tüm ücretler en az asgari ücret oranında artırılsın, en düşük emekli aylığı asgari ücretin altında kalmasın.

-Ücretlerden alınan vergi azaltılsın.

-Tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilsin, herkese güvenceli istihdam sağlansın.

-Sendikal hakların kullanımının önündeki tüm engeller kaldırılsın.