DİSK'ten hükümete hayat pahalılığı çağrısı: Tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın; faturalar, vergi ve kesintilerden muaf tutulsun

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Başkanlar Kurulu'nda hayat pahalılığı ele alındı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2022 kışına hayat pahalılığı ve işsizlik damga vuracak" diyerek hükümeti somut önlemler almaya çağırdı.

Çerkezoğlu, hükümete yaptığı çağrıda alınması gerektiğini savunduğu 5 önlemi şöyle sıraladı:

Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanan tarife oranı yüzde 20’den 10’a indirilsin. Vergiye esas gelir dilimleri milli gelire göre artırılsın. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilsin. Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun. Tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın.

"Üç-beş şirketin hatırına çıkan kararnameler, yoksullukla boğuşan milyonlar için neden çıkmıyor?"

Çerkezoğlu, "İşsizlik rekor kırarken, işçilere ait olan İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının çoğunun büyük bölümü patronlara aktarılıyor." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bizi yoksullaştırarak, bize hayatı zehir ederek bir avuç şirket ile beraber 'şahlanmak' istiyorlar.

İşçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın çok büyük bir çoğunluğu ise bu masallarından bıktı artık: 'Geçinemiyoruz' diyenler çözüm istiyor.

Bıçağın kemiğe dayandığı şu günlerde biraz nefes almak için ülkeyi yönetenleri acil önlemler almaya çağırıyoruz. Üç beş şirketin hatırına bir gecede çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, açlık ve yoksullukla boğuşan milyonlar için neden çıkmadığını soruyoruz"