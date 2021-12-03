DİSK'ten Çalışma Bakanlığı önünde 'asgari ücret' eylemi

DİSK, asgari ücret talepleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Patronların vergi yükü sürekli azaltılırken, asgari ücretlinin vergi yükünün arttığına dikkat çeken DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Brüt asgari ücretin net ödenmesini istiyoruz. Asgari ücretin ve tüm ücretlerin asgari ücret tutarı kadar bölümünde vergi ve kesintiler kaldırılarak tüm ücretlere 1000 lira iyileştirme yapılmalı diyoruz. Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5 bin 200 TL olmalıdır. Bu sadece bir ekmek mücadelesi değildir. Emeğimizin ucuzlatılmasına yönelik bir mücadeledir, bir memleket mücadelesidir" dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ve işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yürüdü. Bakanlık önünde yapılan açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "1 Ekim 2021’den beri milyonlarca işçi, emekçi ve emekli adına, geçinemeyenler, barınamayanlar, iş bulamayanlar adına artık yeter, geçinmek istiyoruz diyoruz. İşsizlik, pahalılık, zamlar, faturalar belimizi büküyor. Ekonomik krizin ve pandeminin ağır yükünü biz taşıyoruz. Her sabah yeni zamlara uyanıyor, her gün yoksullaşıyoruz. Biz çalışıyoruz, bir üretiyoruz, bu ülkenin ekonomisini biz büyütüyoruz ama geçinemiyoruz. Borçla yaşamaya çalışıyoruz. Üstüne üstlük son günlerde Türk Lirası değer kaybettikçe, biz kaybediyoruz. Emeğimiz ucuzluyor, satın alma gücümüz azalıyor. Ülkeyi yönetenler Türk Lirasının değer kaybetmesi ile övünüp buna “kurtuluş savaşı" diyorlar. Oysa paramız değer kaybettikçe bu ülke daha yoksul ve daha bağımlı hale geliyor. Türkiye Avrupa’nın en düşük asgari ücretinde Arnavutluk ile yarışıyor. Türkiye’de asgari ücret artık ucuz emeğin sembolü olan Çin’den bile düşük" dedi.

Türk lirasının değer kaybedince ücretlerin azalacağı ve böylece, ülkenin işçilerinin en ucuz emek olarak dünyaya pazarlanacağını belirten Çerkezoğlu, "Yok öyle yağma. Bu ülke, bu halk, bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir. Uluslararası pazarlarda kelepire satılığa çıkarılacak şahsa ait bir mal değildir. Yabancı sermaye için, petrol prensleri ve kralları için ‘kelepir emek kelepir memleket’ diye tezgâh açanlara direneceğiz. TL ucuzlasın, emek ucuzlasın, memleketin taşı toprağı ucuzlasın tezgahını bozacağız. İşte biz bu asgari ücret sürecindeki mücadelemizi sadece ekmeğimizi savunma mücadelesi olarak görmüyoruz. Bu sadece ekmeğimizi değil, aynı zamanda emeğimizi ve memleketimizi savunma mücadelesidir" dedi.

"Türkiye asgari ücretliler ülkesine dönüştü"

DİSK-AR'ın 2022 asgari ücret raporunu aktaran Çerkezoğlu, "Türkiye’de milyonlarca işçi asgari geçim için yetersiz olan asgari ücretle geçinmeye çalışırken, milyonlarca işçi asgari ücret dahi alamıyor. Kadınların dörtte biri asgari ücretin altında bir ücretle çalışıyor. Asgari ücretin yüzde 20 fazlası ve altında ücret alan işçilerin sayısı 10 milyona yaklaşıyor. Türkiye hızla bir asgari ücretliler ülkesine dönüşüyor. Asgari ücret sembolik bir ücreti değil ortalama ücreti ifade ediyor. Hani televizyonlara çıkıp ekonomi büyüyor, Türkiye büyüyor diyorlar ya. Ben size büyüyen şeyi söyleyeyim. Adaletsizlik büyüyor. Asgari ücret 1974’te kişi başına milli gelirin yüzde 81’i düzeyinde idi. 2021 yılında ise kişi başına milli gelirin yüzde 54’üne geriledi. Bu adaletsizliğe dur diyoruz: Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, Türkiye büyüyorsa payımızı istiyoruz" dedi.

Patronların vergi yükü sürekli azaltılırken, asgari ücretlinin vergi yükü arttığına dikkat çeken Çerkezoğlu, "Asgari ücretle çalışan işçilerden alınan vergi miktarı ilk vergi dilimi tarifesi düşük tutularak artırıldı. 2002 ve 2003 yıllarında ilk vergi dilimi tarifesi asgari ücretin 15-16 katı idi. 2021 yılında ilk vergi dilimi asgari ücretin 6,7 katına geriledi. Böylece işçinin patronundan çok vergi ödediği adaletsiz bir düzen kuruldu. Bizler bu dilim dilim soyguna dur diyoruz. Brüt asgari ücretin net ödenmesini istiyoruz. Asgari ücretin ve tüm ücretlerin asgari ücret tutarı kadar bölümünde vergi ve kesintiler kaldırılarak tüm ücretlere 1000 lira iyileştirme yapılmalı diyoruz. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak oranın yüzde 10’a düşürülmesini, vergi dilimleri tarifesinin en az kişi başına GSYH oranında artırılmasını istiyoruz. Türkiye’de asgari ücret tek bir işçi için hesaplanıyor. Oysa asgari ücret hesabında sadece işçinin kendisi değil, uluslararası standartlara uygun şekilde geçindirmekle yükümlü olduğu aile bireyleri de esas alınmalıdır. Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı da bir kriter olarak dikkate alınmalıdır. Bir hanede iki kişi çalıştığında en azından yoksulluk sınırı aşılmalıdır. Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5 bin 200 TL olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bu sadece bir ekmek mücadelesi değildir. Emeğimizin ucuzlatılmasına yönelik bir mücadeledir, bir memleket mücadelesidir" dedi.