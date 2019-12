DİSK, TBB ve TMMOB: Toplumumuz, ikiye bölünmenin eşiğinde

T24 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), Silvan'daki terör saldırısıyla ilgili yaptıkları ortak yazılı açıklamada, ''Biz ülkemizin ve insanımızın gereksindiği kardeşlik ortamının ancak demokrasi ortamında sağlanabileceğine inanarak şiddet ortamından medet umanları bir kez daha uyarıyoruz'' ifadesine yer verildi.



Sıkılan her kurşunun, atılan her bombanın, patlayan her mayının ve gerçekleşen her silahlı çatışmanın, Türkiye'de barış içinde bir arada yaşama umudunu yok ettiği ve silahların konuştuğu yerde barışın sesinin duyulmadığı vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



''On yıllardır süren çatışma ortamında gençlerimiz ölüyor, anaların yürekleri dağlanıyor. Önceki gün Diyarbakır Silvan'da yaşananlar bir kez daha barış umudunu dinamitlemiştir. Artık gençlerin ölümüne kimsenin tahammülü kalmamıştır.



Zaten gergin bir zeminde bulunan Kürt sorununda, sorunun ele alınış biçimindeki yanlışlıklar, seçilmişlerin temsiliyetinin engellenmesi, karşılıklı yapılan gergin açıklamalar ve susmayan silahlarla çözümden uzaklaşılıyor. Bu gidiş çok tehlikelidir. Toplumumuz, ikiye bölünmenin eşiğindedir. Türkiye'yi bir iç savaşa sürükleyebilecek, Türk-Kürt kardeşliğini temelden sarsabilecek bir yarılmaya yol açacak özelliğe sahiptir.



Hepimiz toplumun kamplaştırılmasına prim vermeyerek bir arada kardeşçe yaşamı savunmak, silahların susmasını istemek ve sağduyulu demokratik yaklaşımları egemen kılmak sorumluluğuyla karşı karşıyayız.



Biz, ülkemizin ve insanımızın gereksindiği kardeşlik ortamının ancak demokrasi ortamında sağlanabileceğine inanarak, şiddet ortamından medet umanları bir kez daha uyarıyoruz.''



Açıklamada, başta parlamento ve Hükümet olmak üzere siyasal partiler, toplumsal kurumlar, tüm emek ve meslek örgütleri,sorunların çözümü yönünde barışı esas alan tüm güçler ile demokratik bir Türkiye özlemi taşıyan herkes barışı egemen kılmak için çaba göstermeye, katkı sağlamaya çağrıldı.



Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Suha Sağlam da yaptığı yazılı açıklamada, başta PKK terörü olmak üzere her türlü terörü kınadıklarını belirterek, ''Bu elim olay milletimizi ve tüm görme engelli camiasını derinden üzmüştür. Bu olayla ülkemizin yeniden bölücü terörün etkileriyle sarsılmış, toplumumuzda teröre karşı büyük bir nefret ve infial oluşmuştur'' ifadelerini kullandı.