T24 LogoT24 Logo
Gündem

DİSK, TBB ve TMMOB: Toplumumuz, ikiye bölünmenin eşiğinde

DİSK, TMMOB ile TTB, Silvan'daki terör saldırısıyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

16 Temmuz 2011 03:00

T24 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), Silvan'daki terör saldırısıyla ilgili yaptıkları ortak yazılı açıklamada, ''Biz ülkemizin ve insanımızın gereksindiği kardeşlik ortamının ancak demokrasi ortamında sağlanabileceğine inanarak şiddet ortamından medet umanları bir kez daha uyarıyoruz'' ifadesine yer verildi.


Sıkılan her kurşunun, atılan her bombanın, patlayan her mayının ve gerçekleşen her silahlı çatışmanın, Türkiye'de barış içinde bir arada yaşama umudunu yok ettiği ve silahların konuştuğu yerde barışın sesinin duyulmadığı vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:


''On yıllardır süren çatışma ortamında gençlerimiz ölüyor, anaların yürekleri dağlanıyor. Önceki gün Diyarbakır Silvan'da yaşananlar bir kez daha barış umudunu dinamitlemiştir. Artık gençlerin ölümüne kimsenin tahammülü kalmamıştır.


Zaten gergin bir zeminde bulunan Kürt sorununda, sorunun ele alınış biçimindeki yanlışlıklar, seçilmişlerin temsiliyetinin engellenmesi, karşılıklı yapılan gergin açıklamalar ve susmayan silahlarla çözümden uzaklaşılıyor. Bu gidiş çok tehlikelidir. Toplumumuz, ikiye bölünmenin eşiğindedir. Türkiye'yi bir iç savaşa sürükleyebilecek, Türk-Kürt kardeşliğini temelden sarsabilecek bir yarılmaya yol açacak özelliğe sahiptir.


Hepimiz toplumun kamplaştırılmasına prim vermeyerek bir arada kardeşçe yaşamı savunmak, silahların susmasını istemek ve sağduyulu demokratik yaklaşımları egemen kılmak sorumluluğuyla karşı karşıyayız.


Biz, ülkemizin ve insanımızın gereksindiği kardeşlik ortamının ancak demokrasi ortamında sağlanabileceğine inanarak, şiddet ortamından medet umanları bir kez daha uyarıyoruz.''


Açıklamada, başta parlamento ve Hükümet olmak üzere siyasal partiler, toplumsal kurumlar, tüm emek ve meslek örgütleri,sorunların çözümü yönünde barışı esas alan tüm güçler ile demokratik bir Türkiye özlemi taşıyan herkes barışı egemen kılmak için çaba göstermeye, katkı sağlamaya çağrıldı.


Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Suha Sağlam da yaptığı yazılı açıklamada, başta PKK terörü olmak üzere her türlü terörü kınadıklarını belirterek, ''Bu elim olay milletimizi ve tüm görme engelli camiasını derinden üzmüştür. Bu olayla ülkemizin yeniden bölücü terörün etkileriyle sarsılmış, toplumumuzda teröre karşı büyük bir nefret ve infial oluşmuştur'' ifadelerini kullandı.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24