DİSK tarihinde bir ilk

DİSK'in olağanüstü genel kurulunda Genel İş Genel Sekreteri Kani Beko genel başkanlığa seçildi. Genel Sekreter yine Adnan Serdaroğlu olurken, Arzu Çerkezoğlu da Devrimci Sağlık-İş ilk kez bir kadın genel başkanı oldu.

DİSK’in yaşanan sorunlar nedeniyle önce Genel Sekreter Adnan Serdaroğlu, ardından Genel Başkan Erol Ekici’nin istifa etmesi üzerine olaganüstü toplanan genel kurulunda delegelerin önüne iki başkan adayı çıktı. Genel İş Genel Sekreteri Kani Beko ile Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu başkanlığa aday oldu. Serdaroğlu ve Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise genel sekreterlik için adaylığını koydu. Yapılan seçimde 371 delege oy kullandı ve ilk turda yeterli oyu alamayan Beko ve Serdaroğlu ikinci tur oylamada başkan ve genel sekreterliğe seçildi.



İkinci turda seçildiler



Genel kurul öncesi delegeler dışında, sendika üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin salona alınmaması üzerine sendika görevlileri ile “Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu” adlı grup üyeleri arasında tartışma ve arbede yaşandı. Arbedenin ardından salonun kapılarını yumruklayarak içeri giren grup, bir süre slogan attı.

Yönetim kurulu üye sayısının 9’dan 7’ye indirildiği genel kurulun açılışında eski yönetimin Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, genel kurulun, DİSK içinde yaşanılan irili ufaklı sorunları bir an önce çözmeyi sağlamak amacıyla toplandığını anlattı. Kani Beko ise DİSK’in tüm sendikaları ile iş birliği ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini ifade ederek “Sendika üyelerimizi, DİSK Genel Kurulu tarafından seçilecek yönetim kuruluna destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

Oylamanın ilk turunda genel başkanlık için 371 oy kullanıldı. Beko 206, Küçükosmanoğlu 68 oy aldı. Yeterli oy sayısına sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda Kani Beko ve Adnan Serdaroğlu yeterli oyu alarak başkan ve genel sekreterlik görevlerine seçildi. DİSK’in yeni yönetiminde ise Lastik İş Genel Sekreteri Alaattin Sarı, Gıda İş Başkanı Celal Ovat, TümKa İş Başkanı Ergün Tavşanoğlu, Sosyal İş Başkanı Metin Ebetürk ve TEKSTİL Genel Sekreteri Muzaffer Subaşı yer aldı.



Kani Beko kimdir?



Makedonya’da 1953’te doğdu. 1975’te DİSK Tekstil Sendikası’nda işyeri baş temsilciliği yaptı. 29 Mart 1977’de Genel-İş Sendikası’na üye oldu. 12 Eylül ’de Genel-İş kapatıldıktan sonra ESHOT Troleybüs Atölyesi’nde 7 yıl Belediye-İş’te baş temsilcilik yaptı. 1995’te İzmir 4. Bölge Şube Sekreterliğine, 1996’da Bölge Şube Başkanlığına ve 1999’da tekrar Bölge Şube Başkanlığına seçildi. 2001’de DİSK Ege Bölge Temsilciliğine, Kasım 2003’te de yeniden Bölge Başkanlığına seçildi. 2004’ten beri Genel-İş Genel Sekreteri.