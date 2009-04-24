DİSK Taksim’de kararlı

DİSK Başkanı Çelebi, yaptığı açıklamada “Kesinlikle 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız” dedi.



Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi, toplumun büyük bir kısmının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Taksim'de yapılmasını istediğini savunarak, "Dolayısıyla biz de bu kararımızdan asla dönüş yapmayacağız. Kesinlikle 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız" dedi.



Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) tarafından Taksim Gezi Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılan Çelebi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Taksim'de yapılması yönünde bütün sendikaların aynı iradeyi gösterdiğini ifade etti.



Çelebi, ancak bazı sendikalardan Taksim'e izin verilmemesi durumunda sembolik bir anma yapacakları şeklinde açıklama geldiğini, bunun da yasak savmadan başka bir şey olmadığını ileri sürdü.



Çatışmalardan uzak, özgür bir şekilde 1 Mayıs'ı kutlamak istediklerini vurgulayan Çelebi, şöyle konuştu.



"Türkiye eğer demokratikleşecekse bu demokratikleşmenin ilk adımı Taksim'de 1 Mayıs'ın özgürce kutlanmasından geçiyor. Dolayısıyla yaklaşık 70'e yakın sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti bu iradenin arkasındadır. Toplumun vicdanı Taksim'dir. Toplumun bu vicdanını reddeden, kendi vicdanıyla karar veren yaklaşımı ortadan kaldırmak lazım. Toplumun büyük bir kısmı 1 Mayıs'ın özgürce Taksim de kutlanmasını istiyor. Dolayısıyla biz de bu kararımızdan asla dönüş yapmayacağız. Kesinlikle 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız."



Çelebi, hiçbir bayramın izin alınarak kutlanmadığını, kendilerinin de 1 Mayıs'ta Taksim'de bayram kutlayacaklarını, bunun için izne gerek olmadığını savundu.



‘Hukuki gerekçesi yok’



Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Sami Evren de Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını iddia etti.



Evren, siyasi iktidarla bir meydan kavgası, bir inatlaşma peşinde olmadıklarını, bayramı kavgasız, emekçilere yakışır şekilde kutlamak istediklerini söyledi.



Sami Evren, "Eğer gerçekten demokratik bir anayasa tartışması açacaksınız, sivil bir anayasa tartışması açacaksanız 1 Mayıs Taksim alanını artık tartışmayın. Bayramların nerede kutlanacağına bayramı kutlayanlar karar verir. Eğer bu bayram emekçilerin bayramı ise biz nerede istersek orada kutlarız" görüşünü savundu.



Sine-Sen Genel Başkanı Yusuf Çetin de 1 Mayıs'ta sendika üyelerinin Taksim'de olacağını söyledi.

