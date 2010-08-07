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DİSK, referanduma 'hayır' diyecek

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıkladı.

07 Ağustos 2010 03:00

T24 - DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi,  referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıkladı.

Çelebi, dün CHP İzmir İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu’nu makamında ziyaret ederken, 12 Eylül referandumu için ‘Hayır’ propaganda çalışmalarında kullanacakları, ‘Anayasa değil Banayasa’ afişlerini de ilk kez gazetecilere tanıttı. Çelebi,  referandumun, anayasa oylaması olmaktan çıktığını belirterek şöyle dedi: “Referandum süreci, AKP’nin ‘ben yaptım, oldu’ mantığı ile bu noktaya geldi. Halk  kutuplaştırıldı. Değişiklikler sendikal alanda iyileştirme getirmiyor, 20 yıl geriye gideceğiz.  İktidar ve yandaşları tarafından yürütülen bir kampanya var. ‘Hayır’ diyenler  darbeci olarak gösteriliyor. Biz de 12 Eylül anayasası bedellerinden kurtulmak istiyoruz ama bu iş oldu bittiyle olmaz.”

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