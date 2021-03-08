DİSK: Pandemi kadın çalışanları vurdu; geniş tanımlı işsizlik kadınlarda yüzde 38'e çıktı; yüzde 42'sinin ücreti azaldı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), ‘Covid-19 döneminde kadın iş gücünün görünümü’ başlıklı bir rapor yayınladı.

Rapor, COVID-19’un kadın işgücü üzerindeki tahribatını ortaya koydu. Araştırmaya göre kadın işgücü son bir yılda yüzde 8,2 azaldı. Geniş tanımlı işsizlik oranı Kasım 2020 döneminde toplamda yüzde 28,8, erkeklerde yüzde 24 ve kadınlarda yüzde 37,7 olarak gerçekleşti.

Kadın işgücü daha çok daraldı

TÜİK verilerine göre toplam işgücü son bir yılda 1 milyon 406 bin azalarak 32 milyon 477 binden 31 milyon 71 bine geriledi. İşgücünde toplam azalış yüzde 4,3 oranında oldu. Ancak bu azalışa cinsiyet bazında baktığımızda kadın işgücünde daha büyük bir daralma yaşandığı görülüyor. Kasım 2019’da 1 milyon 755 bini işsiz ve 8 milyon 639 bini istihdamda olmak üzere toplam olarak 10 milyon 596 bin kadın işgücündeydi.

Covid-19 nedeniyle işbaşında olan kadınların sayısının ve çalışma sürelerinin düşmesi nedeniyle Kasım 2020 döneminde 1 milyon 75 bin kadın iş kaybı yaşadı. Diğer bir ifadeyle işten çıkarma yasağı nedeniyle işbaşında olmayanlar istihdam içinde göründü ancak fiilen iş yapmadı. Böylece Covid-19 etkisiyle revize geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı oranı kadınlarda yüzde 43 ise olarak gerçekleşti.

Kadrınların yarıdan fazlasının çalışma süreleri azaldı

Covid-19 döneminde kadınların yarısından fazlasının çalışma süreleri azaldı, yüzde 42’si ücret kaybı yaşadı ve çalışma biçimi erkeklere göre daha fazla değişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in hesaplama yönteminin Covid- 19’un işgücü piyasalarında kadınlar üzerindeki etkisini açıklamak için yetersiz olduğu belirtilen raporda, “Bu nedenle DİSK-AR Covid-19 salgınının başından itibaren ILO’nun ‘eşdeğer tam zamanlı iş kaybı’ metodunu kullanarak Covid-19 dönemindeki gerçek işsizliği ve iş kaybını hesaplıyor” denildi