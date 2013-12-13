DİSK: Kıdem Yasası Meclis'e gelirse grev yaparız

Disk Genel Başkanı Kani Beko, Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde yaptığı konuşmada, siyasal iktidarın işçilerin kıdem tazminatlarına göz koyduğunu, yasa Meclis'e gelirse genel grev yapacaklarını söyledi.

Petrol İş Sendikası Bandırma Şube Başkanlığı tarafından dün akşam Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kıdem tazminatı konusundaki basın açıklamasında konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, kıdem tazminatı konusunun sadece sendikalı işçileri ilgilendirmediğini belirtti. Beko, "Türkiye'de 1 milyona yakın işçinin sendikası varsa 11 milyona yakın işçinin sendikası yoktur. Kıdem tazminatı konusu sadece sendikalı işçileri ilgilendirmiyor. Sendikası olmayan işçilerin de kıdem tazminatlarına leş kargaları el koyacak. Uyanık olun, ayağa kalkın, direnin. Bu yasa Meclis'e gelirse, başta ben, DİSK Genel Başkanı olarak buradan sizlere söz veriyorum; genel grev, genel direniş yapmazsam namert olayım" dedi.

İşçilerin kıdem tazminatlarıyla ilgili hayalleri olduğunu hatırlatan Beko, "Bizim arkadaşlarımız emekli olduktan sonra kıdem tazminatıyla kızına ya da oğluna düğün yapar veya emekli ikramiyesiyle bir ev alır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 10'uncu Çalışma Kurultayı'nda 'Bu güzelim insanların hayaliyle oynamayın' dedik. Buradan açıkça söylüyorum: Bu yasa Meclis'e gelirse, sendikalar olarak biz buna izin vermeyiz" diye konuştu.