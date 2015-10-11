DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den 2 günlük grev kararı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Ankara’daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen patlama sonrasında yaptıkları basın açıklamasında iki günlük grev ilan ettiklerini duyurdu. Açıklamada “Ölen arkadaşlarımızı anmak, faşist katliamı protesto etmek için üç gün yastayız/ 12-13 Ekim’de grevdeyiz!” denildi.

Basın açıklamasında yaptığı konuşmada, "Buraya gelenlerin tek bir ortak talebi vardır" diyen KESK Başkanı Lami Özgen, “Barış hemen şimdi diyenleri katlettiler, ancak savaşı durdurmak için mücadelemiz devam edecek” dedi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise “Biz bu katliamlara yabancı değiliz. 1 Mayıs 77 Taksim, Maraş ve Sivas katliamları, geçtiğimiz aylarda Diyarbakı ve Suruç’ta da gördük. 20 gün önceden tüm izinleri alınmış bir mitinge, bize güvenip de buraya gelen arkadaşlarımızı kaybettik. Bu faşit AKP iktidarından, bu katliamcı gelenekten hesap soruluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz, gelişmelerin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.