DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs'ta Bakırköy'de olacak

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ( DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabibler Birliği ( TBB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ( KESK) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlayacaklarını açıkladı.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "1 Mayıs'ı Ankara Tandoğan'da kutlayacağız.Kutlamalar için güvenlik öncelikli konudur" demişti.

Türk-İş de, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs için Ankara Tandoğan'da merkezi miting yapacaklarını açıklamıştı.

Geçen yıl Bakırköy’de kitlesel kutlanan 1 Mayıs önceki yıllarda ise Taksim’de bazen izinli bazen de izinsiz olarak kutlanmıştı.