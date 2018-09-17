DİSK, 'kemer sıkma' politikalarına karşı 'mücadele programı' başlatıyor: İşçi sınıfı borçlu değil, alacaklıdır

DİSK, krizin faturasının “kemer sıkma” politikaları ile emekçilere kesilmesine karşı “mücadele programı” başlatıyor. Bu hafta DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplanacak. Ardından da alınan kararlar açıklanacak. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İşçi sınıfı borçlu değil, alacaklıdır. Faturanın bize kesilmesine karşı işçileri, emekçileri koruyacak talepleri açıklayacağız” dedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre DİSK Başkanı Çerkezoğlu, krizin çalışanlara yansımasını değerlendirdi. Çerkezoğlu, bu hafta genişletilmiş başkanlar kurulunu toplayacaklarını, bütün sendikalarıyla birlikte değerlendirme yapacaklarını söyledi. “Taleplerimizi, mücadele programımızı işçi sınıfı ile paylaşacağız” diyen Çerkezoğlu, toplantının ardından atacakları adımları duyuracaklarını belirtti. Çerkezoğlu, krizin bedelinin, faturasının işçilere, emekçilere kesilmesine karşı bir “mücadele programı” açıklayacaklarını kaydetti. Çerkezoğlu şunları söyledi:

“Evet, Türkiye borçlu bir ülke. Ancak işçi sınıfı borçlu değil, alacaklıdır. Büyümeden, milli gelirden payını alamayan bir işçi sınıfı var. Faturanınbize kesilmesine karşı işçileri, emekçileri koruyacak taleplerimizi açıklayacağız. Mücadeleyi örgütleyeceğiz.”

Çerkezoğlu, iktidara işçi, işveren ve hükümetin temsil edildiği Üçlü Danışma Kurulu ile Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) konusunda çağrıda bulundu, “Bu konularda bizlerin de önerilerinin alınmasını istiyoruz” dedi.