DİSK: İşten çıkarma yasağının kalkması işsizliği artırdı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye'de işsizlik ve istihdama dair bir rapor yayınladı. Raporda işten çıkarma yasağının kalkmasıyla işsizliğin arttığı vurgulanırken, geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 23,6 olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumunu'nun Hanehalkı İşgücü Araştırması'nı yayınlamasının ardından paylaşılan raporda Türkiye'nin işsizlik oranında Yunanistan ve İspanya'nın ardından Avrupa üçüncüsü konumunda bulunduğunu vurgulandı.

DİSK, Temmuz ayında işten çıkarma yasağının kalkmasının işsizlikteki artışta etkisinin olduğuna dikkat çekti.

DİSK dar tanımlı işsizlik oranının yüzde 12 olduğu, fakat geniş tanımlı işsizliğin yüzde 23,6 olduğunu belirtti.

Kadınlarda ise bu oran yüzde 29,6 oldu.