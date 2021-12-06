DİSK, İstanbul'da miting düzenleyecek

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 12 Aralık Pazar günü gerçekleştireceği İstanbul Kartal mitinginden önce basın toplantısı düzenledi. Açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bize yaşatılmak istenen kara kışı işçi baharına çevireceğiz ” dedi.

DİSK, 12 Aralık Pazar günü saat 14.00’da gerçekleştireceği İstanbul Kartal mitinginin öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

DİSK’in İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın açıklamasına, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK yönetimi katıldı. Genel Merkezde yapılan basın açıklamasında konuşan Çerkezoğlu, “İşçi sınıfının, emekçilerin taleplerinin en geniş bir biçimde ifade etmek adına İstanbul Kartal mitingini düzenleyeceğiz ” dedi.

"Türkiye büyüdüyse payımızı istiyoruz"

Dövizdeki hızlı yükselişin alım gücünün daha fazla düştüğünü hatırlatan Çerkezoğlu, “Geçinmekte daha fazla zorlandığımız ve borçlanarak yaşamak zorunda kaldığımız bir sürecin içerisindeyiz. Asgari ücret, emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir ölçüdür. Ancak asgari ücretin, sembolik bir ücret olmaktan çıkıp ortalama bir ücret haline geldiği ülkemizde her zamankinden daha önemli” diye konuştu.

Çerkezoğlu, 2022 yılı asgari ücret taleplerinin net 5 bin 200 lira olduğunu kitlesel basın açıklamalarıyla duyurduklarını belirterek, “Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Türkiye büyüdüyse payımızı istiyoruz. Ülkeyi yönetenler Türkiye ekonomisinin ne kadar büyüdüğünü ifade ediyorlar. En son açıklanan üçüncü çeyrek rakamlarında Türkiye ekonomisi 7,4 büyüme kaydetti. Fakat bu büyümeden payını alamayan emekçiler var” ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisinin büyümesine rağmen bunun ücretlere yansımadığına dikkat çeken Çerkezoğlu, “Asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretlerin büyümeden payını alabildiği insanca yaşanabilecek bir düzeye çekilmesi şarttır diyoruz. Asgari ücretin bütün uluslararası standartlara uygun bir şekilde, işçinin ailesi ile birlikte geçinebileceği bir ücret olması, döviz ve altın karşısındaki kaybının giderilmesi, milli gelir artışından payını alması, bütün ücretlerin asgari ücret kadarının vergiden muaf olması ve kesinti ücretlerinin hazineden karşılanmasını talep ediyoruz” dedi.